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蛋糕聖誕樹創意吸睛 聯新國際醫院寒冬送暖

2019-12-06 18:18聯合報 記者張弘昌／即時報導

聯新國際醫院今天在悠揚的聖誕歌聲中，點亮造型獨特的蛋糕聖誕樹，為寒冷的天氣增添暖意。院方特別與國際獅子會、廠商共同捐贈白米及營養補充品等物資，由平鎮區各里里長，分送給需要幫助的里民，讓弱勢家庭也能感受到溫馨與祝福。

聖誕點燈由聯新國際醫院黃忠智院長、國際獅子會第10專區林麗敏主席、平鎮區里長聯誼會莊訓城會長，以及里長聯誼會宋子毅總幹事共同啟動；海華分會徐金源、龍潭分會姚川誠、龍泉分會朱日盛、双源分會鍾朝政、觀音女獅子會魏春麗、中興分會許志光、辰威分會鄭秋明等會長，以及多位平鎮區里長共襄盛舉。蛋糕造型的聖誕樹瞬間綻放明亮，經過的民眾紛紛拿起手機，拍照打卡分享。

黃忠智院長表示，聯新國際醫院以社區為起點，在地深耕25年，成為桃竹苗地區民眾就醫首選之一，多項專業醫療成果也創下全國醫界標竿典範；今年聖誕點燈除傳達歡樂祝福與感恩，也以實際行動關懷鄰里社區。院方邀集國際獅子會共同捐贈500公斤白米、思耐得生技股份有限公司贊助營養補給品，幫助平鎮區46個里250戶弱勢家庭。聯新國際醫院展望未來，仍將堅守「以病人為中心」理念，守護在地，接軌國際。

聯新國際醫院每年聖誕節佈置已成為重要特色，醫院大廳、走道、掛號櫃台，皆有創意設計裝飾；戶外草坪上麋鹿雪橇和聯新寶寶相映成趣，行道樹與灌叢燈飾在夜裡閃亮璀璨。

為結合明年25週年院慶，聖誕樹設計成蛋糕造型，創意十足，增添溫馨歡樂氣氛。聖誕樹矗立在門診大樓1樓大廳，相當醒目吸睛，適逢冷氣團來襲，在濃濃冬天氣息裡格外應景，成為病患和家屬、大人小孩拍照、臉書打卡按讚的熱門新景點。

蛋糕聖誕樹共有4層，高3公尺，最寬直徑2公尺，需要5個大人展開雙手才可以圍繞環抱。各層蛋糕之間以雪花麋鹿圖案、彩帶鈴噹、聖誕紅，錯落點綴裝飾，另具創意巧思，別出心裁不同於一般的聖誕樹。

可愛的聯新寶寶化身聖誕樹原本的伯利恆之星，閃耀光亮，象徵帶來祝福與光明希望。

聯新國際醫院聖誕樹，以蛋糕為造型迎接明年2020年，以及醫院創立25週年慶。圖／...
聯新國際醫院聖誕樹，以蛋糕為造型迎接明年2020年，以及醫院創立25週年慶。圖／聯新國際醫院提供
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聯新國際醫院聖誕點燈並捐贈寒冬送暖物資，委由里長熱心協助分送白米。圖／聯新國際醫...
聯新國際醫院聖誕點燈並捐贈寒冬送暖物資，委由里長熱心協助分送白米。圖／聯新國際醫院提供
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聯新國際醫院聖誕點燈寒冬送暖，平鎮區里長全員到齊，熱心協助分送白米等寒冬送暖物資...
聯新國際醫院聖誕點燈寒冬送暖，平鎮區里長全員到齊，熱心協助分送白米等寒冬送暖物資。圖／聯新國際醫院提供
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聯新國際醫院在悠揚的聖誕歌聲中，點亮造型獨特的蛋糕聖誕樹，為寒冷的天氣增添暖意。...
聯新國際醫院在悠揚的聖誕歌聲中，點亮造型獨特的蛋糕聖誕樹，為寒冷的天氣增添暖意。記者張弘昌／攝影
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