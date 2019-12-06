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桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府欲租農地興建八德轉運站，近日在議會審查預算掀起爭議，國民黨團挾著人數優...
桃園市政府欲租農地興建八德轉運站，近日在議會審查預算掀起爭議，國民黨團挾著人數優勢，今天先是動議刪除420萬元租地費用，又擱置4596萬元興建經費，轉運站能否順利興建仍在未知數。圖／桃園市交通局提供
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桃園市政府欲租農地興建八德轉運站，近日在議會審查預算掀起爭議，國民黨團挾著人數優勢，今天先是成功刪除420萬元租地費用，又擱置4596萬元興建經費，市議員黃敬平、魯明哲等人認為地主背景不單純，更質疑特農用地變更特定目的事業用地使用，一般人要繳2300萬元回饋金，為何這塊地卻不用？黨團更醞釀二三讀時，該刪多少就多少，不會輕易放過。

市府農業局下午回應，桃園市政府交通局規畫於大湳交流道周邊設置客運轉運站，由於該用地土地編定為特定農業區農牧用地，政府機關提出興辦事業計畫符合農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點規定得申請變更為特定目的事業用地使用，且轉運站為公眾使用，符合農業發展條例規定的「政府興辦之公共建設及公益性設施」，得免繳交回饋金。

由於2筆有關八德轉運站預算仍爭論不休，預料二三讀將續掀起波瀾，市府交通局也發出聲明滅火，強調租地過程依照政府採購法公開辦理，周邊沒有合適公有土地，交通局與地主談定的年租金相當於公告現值6.5%，相較於之前縣府時代所採用的10%標準，「並無過高，何來圖利？」且轉運站工程款也已獲得交通部補助3500餘萬元，目前正公告上網招標中。

繼昨天下午審查該筆預算，國民黨團就預告今天將動員刪除，果然一早火力全開，黃敬平率先質疑「究竟地主是誰」，他聽說該筆1500多坪土地為7名地主所有，除了深綠的當地里長，還有稱市長鄭文燦要叫叔叔的鄭姓地主，交通局長強調不認識地主，是透過公開評選。

市議員林正峰則認為，周邊正在徵收大湳水上樂園用地，距離交流道也不遠，為何不乾脆利用大湳水上樂園處興建轉運站，非得要租用私人農地來興建？市議員舒翠玲、呂淑真也認為，「不是反對興建轉運站」，而是花20年租地的經濟效益令人質疑，難聽點有圖利嫌疑。

民進黨市議員蔡永芳、林俐玲等人捍衛預算，蔡說，八德轉運站很重要，現在只有經國轉運站，若八德無法蓋，「八德難道是次等公民嗎」，可以促進地方繁榮，為何要反對？並強調交通局已經積極與地主協調租金，經議約降至一坪211元；民進黨團動議擱置，由於不敵藍營人數優勢，擱置不通過、最後遭到刪除，至於另一筆4596萬元興建經費則遭到擱置。

交通局長劉慶豐強調，經觀察八德地區往返台北地區交通需求比例高達6至7成，交通局已闢駛713、715、715A、716等多條往返台北捷運永寧站之公車路線，轉運站設置有急迫性，轉運站區位距離交流道近，非常適合國道客運及市區公車的轉運，也有助八德未來發展。

另有建議將八德轉運站改設於舊大湳水上樂園（大湳滯洪池），據了解大湳水樂園的滯洪池整個用地面積為5.603公頃，主要包括原有埤塘與周邊圍堤範圍，陸域範圍面積不大且分散，又用地編定為水利用地，另未來有三鶯線延伸大湳之捷運路線經過，考量其面積大小、適法性及捷運路線等因素，不利做為轉運站使用。

農地

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