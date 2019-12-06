2019桃園新創機器人節 擴大舉辦陸海空機器人競賽

新創機器人節「機器人國際邀請賽」今年與祥儀基金會再度攜手合作，延續2018年AI Taoyuan精神，擴大辦理陸、海、空三大領域機器人國際競賽。圖／新聞處提供 分享 facebook 由桃園市政府經濟發展局、桃園市政府青年事務局、祥儀慈善文教基金會及經濟部中小企業處共同主辦的「AI Taoyuan 2019國際新創機器人節」，今天在桃園巨蛋，以AI音樂會的方式為活動揭開序幕。

今年新創機器人節有「機器人國際邀請賽」及「新創嘉年華」兩大主題，集結了20個國家、超過2000組各國機器人好手齊聚桃園巨蛋角逐超過50項的機器人分級賽事，並有超過110攤AIOT、AR／VR、科技農業、科技教育等類型的新創團隊聯合策展，展現桃園科技能量!

「機器人國際邀請賽」今年與祥儀基金會再度攜手合作，延續2018年AI Taoyuan精神，擴大辦理陸、海、空三大領域機器人國際競賽，共有20個國家、超過2000組機器人好手報名參加超過50項競賽項目。

陸領域包括無人車、科技寶相撲車、人形機器人系列賽、AGV挑戰賽，同時也結合新興綠色能源議題，舉行KIDWIND風力能源發電賽項目；水域部分則有機器人划龍舟、水上科技寶競賽；空域項目更是舉行全台首創的無人機夜光競賽活動，以高超飛技及熱血精神來展現光速飛競的極限刺激。各領域皆挑戰參賽者環境變因中機電整合技巧，也增進民眾對機器人競賽的認識。

今年「新創嘉年華」與商業周刊合作，邀集110組以上的AIOT、AR／VR、科技農業及科技教育等類型的新創團隊聯合策展，展會期間安排創投業者、產業先進與新創團隊媒合交流，促進跨域合作，為新創團隊找尋創業初期資源。