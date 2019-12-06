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幫你找到回家的路 桃市新購指紋建檔系統亮相

2019-12-06 15:47聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市失智人口逾2萬1千人，若加上身心智能障礙等人數，潛在易走失人口恐達3萬人以上，但傳統指紋活體建檔，採油墨印刷容易弄髒手或得上警局建檔，民眾建檔意願低落，桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只須2分鐘就搞定也不髒手，4套系統今天亮相，市長鄭文燦也示範建檔，鼓勵民眾踴躍參與。

桃園警方指出，以往協助走失民眾找到回家的路，透過警用電腦查詢，常因為身分證照片過於美化或距離時間已久，查詢不到走失者真實身份，由於指紋有終身不變特性，近年積極推動指紋活體掃瞄建檔，為讓更多人有意願建檔，最近新購便民式攜帶型指紋活體掃瞄系統。

「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」共4套，為社會局、衛生局與警察局各1套，在市議員蘇家明牽線下，桃園市義勇警察大隊桃園中隊也捐1套給警察局使用，每套設備約30多萬元，系統特色在於民眾指紋建檔只要2分鐘，也不用沾染油墨，可比傳統建檔少5倍以上時間。

桃園市警察局今天在衛生福利部桃園醫院舉辦「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」功效宣導記者會，市長鄭文燦親自出席，也帶頭示範進行指紋建檔，鄭認為，這樣的高科技設備便捷乾淨，希望能募集20套攜帶型指紋活體掃瞄系統，未來放在各警分局，民眾可就近使用。

桃園市政府指出，4套設備到位後，將先以失智照護中心、關懷據點及醫療院所作巡迴式建檔工作，警察局鑑識中心也可受理建檔；警方指出，去年桃市指紋建檔量是六都最高，之後會在失智症相關活動擺攤，或是接受安養院、長照中心團體預約，警方可到府服務，目前也定期與長庚醫院配合到醫院進行指紋建檔，未來都將改用這套設備，以提高民眾建檔意願。

桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只...
桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只須2分鐘就搞定也不髒手，4套系統今天亮相，市長鄭文燦也示範建檔，鼓勵民眾踴躍參與。圖／桃園市警察局提供
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桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只...
桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只須2分鐘就搞定也不髒手，4套系統今天亮相，市長鄭文燦也示範建檔，鼓勵民眾踴躍參與。圖／桃園市警察局提供
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桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只須2分鐘就搞定也不髒手，4套系統今天亮相，市長鄭文燦也示範建檔，鼓勵民眾踴躍參與。圖／桃園市警察局提供
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桃園市警察局、社會局與衛生局最近新購「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，按捺指紋只須2分鐘就搞定也不髒手，4套系統今天亮相，市長鄭文燦也示範建檔，鼓勵民眾踴躍參與。圖／桃園市警察局提供
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警察衛生局失智症

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