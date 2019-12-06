學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

今年度公費流感疫苗自12月8日起，開放第二階段65歲以上長輩及學齡前幼童接種，當天正好是周日，新竹市三區衛生所特別加開上午9點至11點門診，竹市13家合約院所，也同步於當日提供接種服務，讓長輩與幼童能及早完成疫苗接種，在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。

新竹市衛生局長王宗曦表示，接種疫苗仍是目前預防流感最有效的方法，流感疫苗施打後需2周後才會產生足夠的抗體，具保護效果，民眾應儘早於疫情高峰來臨前接種流感疫苗，提升自我保護力，除了保護自己，也可以避免病毒繼續傳播，間接保護周遭的親朋好友。

今年流感疫苗第一波已於11月15日在校園為學童開打，第二波12月8日起在合約醫療院所及衛生所，為6個月以上學齡前孩童及65歲以上銀髮族施打，第三波將於明年1月1日為所有適合條件的對象，可全面在合約醫療院所施打；非條件內的民眾也可以考慮自費施打流感疫苗。

衛生局表示，長輩除接種流感疫苗外，針對75歲以上長輩還提供1劑肺炎鏈球菌疫苗，可與流感疫苗同時接種，左流右肺，保護更完備，防護流感同時也接受肺炎鏈球菌疫苗，讓肺部多一層防護，降低罹患肺炎機率，達到雙重保障銀髮長輩健康。