當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

龜山區萬壽路二段旁的1顆老樟樹，是當年日治時期由龜山派出所的警察種下，成為在地人的回憶。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 桃園市龜山區萬壽路上1顆樹齡近百年的老樟樹，由日治時代龜山派出所警察種下，是在地人的共同回憶，近期地主土地開發將斷根移植轉手於人，市議員牛煦庭認為農業局早該將該樹列管、保護，並喊話「這棵樹我們是留定了！」農業局則表示，將積極和地主協調，將該樹留在龜山公園綠地。

龜山里長陳國銓說，日治時期這顆樟樹就種在當時木造的龜山派出所前，是由日本警察種下，光復後派出所搬離現址，土地才成為私有地；他回憶，小時候都會樹下乘涼、和鄰居玩，是在地人成長的共同記憶，搭公車到台北時也會在樹下站牌等候，老樟樹高聳的枝幹、茂盛的樹葉也提供遮蔭。

牛煦庭表示，地主因開發近期在四周架起圍籬，將老樟樹斷根打算移植轉手給外縣市的單位，但老樹承載好幾代居民的情感，一旦移除等同回憶被消失；附近居民也說，老樹是社區的重要資產，加上龜山的在地認同感已逐漸流失，認為有保存的必要，因此串連請命希望讓老樟樹留在龜山。

牛煦庭指出，森林法中「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，有揭示樹齡達100年、樹幹胸高直徑達0.75公尺，及當地居民之共同記憶場域，為受保護之樹木，他認為龜山這顆老樟樹都符合標準，毫無疑問屬於應受保護之樹木。

牛也說，農業局早該就去年通過的「桃園市樹木保護自治條例」將這顆樹列管追蹤，但農業局至今僅對「公有」樹木列管，無視立法意旨，且11月1日曾邀集農業局會勘，至今1個多月都沒掌握未來移植地規畫、後續養護等。

他更批市府寧可斥資9億元辦農業博覽會，卻不願對在地老樹多花費一點關心，要求在這顆樹造冊前不該隨意移植，將來若因地主開發而需移植，也應留在龜山。