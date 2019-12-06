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最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣校園替代役正式走入歷史！尖石鄉新光國小197梯次替代役蔡博安，近一年來在學校協助教育活動、維護校園安全及環境美化，也發揮資訊專長，幫忙解決軟硬體相關問題，12月5日退伍，同時也宣告竹縣校園替代役走入歷史。

縣府教育處表示，教育部從88年起，策劃替代役役男至校園擔任駐校警衛及教育服務等輔助勤務，從偏鄉到一般學校，為學校挹注優質人力，守護校園安全、協助英語、資訊教學、課業輔導等，107年起因兵役政策改變，學校不再有教育替代役，然而這些役男的付出與努力，值得社會肯定。

新光國小校長朱陳國智表示，第197梯次替代役蔡博安，從今年1月3日起在校服役，積極參與畢業典禮及母親節感恩活動等，協助學校進行教育活動、維護校園安全、環境美化，更發揮資訊專長，幫忙解決資訊的軟硬體相關問題，是學校的小幫手。

蔡博安說，分派到交通相對不便，且氣候寒冷的原鄉地區，經歷了許多難能可貴生命經驗，這段期間一邊學習一邊成長，慢慢適應克服難處，學習新技能，也透過日常的接觸，感受孩子們的天真與純樸，及城鄉之間生活步調的不同。

曾是新竹縣第7梯教育替代役的鳳岡國中主任沈裕清，也到場見證歷史性的一刻。沈裕清表示，替代役對於社會服務有著正面力量，除了進入學校，注入年輕活水外，也讓這些青年從服務中學習，退役後成為社會支柱，發揮所長，雖此制度將走入歷史，也盼社會肯定這一群曾默默付出的役男們。

尖石鄉新光國小197梯次替代役蔡博安（右）12月5日退伍，同時也宣告竹縣校園替代...
尖石鄉新光國小197梯次替代役蔡博安（右）12月5日退伍，同時也宣告竹縣校園替代役走入歷史，曾是新竹縣第7梯教育替代役的鳳岡國中主任沈裕清（左），也到場見證歷史性的一刻。圖／新竹縣政府提供
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役男新竹替代役男

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