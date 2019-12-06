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影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市立動物園將於本月28日開幕，市府今舉辦記者會，推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，將聘任穿上玩偶裝的樂樂為新竹市「行銷大使」，除會在動物園開幕活動中走透透，今後市府若有大型活動，也會借助樂樂的活力與高人氣行銷，為竹市打出知名度。

真人版河馬樂樂穿著生態解說員的服裝、頭戴遮陽帽、打上童軍領巾、揹著印有「樂樂」字樣的背包，今天記者會一開始，圓滾滾的真人版河馬樂樂就十分「失控」，一下跑上台拿著拖把拖地，一下滿場飛奔，先跟現場小朋友們擊掌，再熱情擁抱致詞中的林智堅，活潑可愛的萌樣逗得現場小朋友爆笑不斷。市府也用影片曝光樂樂學習行銷的有趣過程。

林智堅說，真人版河馬樂樂即將成為新竹市的行銷大使，未來竹市的重大活動包括月底動物園啟用、明年台灣設計展、後年的台灣燈會，都需要藉助樂樂的行銷功力，讓所有人看見新竹市。

林智堅指出，新竹市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久的動物園，陪伴三、四代新竹人成長，他長大後，憶起兒時到動物園的景象，第一次遠足、第一次聽到動物的叫聲，令他十分難忘，卻發現動物園的動物不在有活力，於是在擔任議員時發起了「動物園復興運動」，希望將民眾共同的回憶找回來。

市府產發處說，動物園再生計畫希望以動物福利出發，讓園裡的動物有更大的活動空間，因此設計時決定屏除鐵籠，提供動物隱密的躲藏空間，讓牠們開心生活。28日開幕當天，民眾就可以走進充滿兒時記憶、由日本設計師「森田重」參考德國哈根貝克動物園大門設計的大象門，和真人版河馬樂樂一起互動，重溫兒時記憶。

市府今舉辦記者會，推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，將聘任...
市府今舉辦記者會，推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，將聘任穿上玩偶裝的樂樂為新竹市「行銷大使」。記者王駿杰／攝影
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市府今舉辦記者會，推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，將聘任...
市府今舉辦記者會，推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，將聘任穿上玩偶裝的樂樂為新竹市「行銷大使」。記者王駿杰／攝影
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動物園新竹河馬

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