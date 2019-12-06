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苗栗預算25年沒刪 國民黨議員：核實編列、刪不下手

2019-12-06 12:14聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會今總質詢最後一天，苗栗縣政府預算25年來沒被刪過，今年議會審預算，預算刪不刪，成為議員總質詢攻防。今天國民黨議員江村貴、徐功凡與張可欣聯合總質詢。江村貴說，苗栗縣面臨財政困窘，預算都是核實編列，「刪不下手」，也呼籲縣府各局處首長捍衛自己的預算。徐功凡說，不要為了刪預算而刪預算。

苗栗縣議會國民黨團書記長、縣議員江村貴說，苗栗縣的財政捉襟見肘，縣府在預算編列「核實預算」，他曾建議過縣府「為什麼不多編一點？」也讓議員們有台階下。

苗栗縣長徐耀昌說，預算是縣府團隊監控，前朝編列預算，每年歲入歲出決算下來「滿江紅」，他正式上任後都是「務實編列預算」大幅減少幾十億，就是不要再讓財政惡化，債留子孫。

徐耀昌說，他上任之後，開源節流，將不當支出節省下來，過去活動補助10萬、8萬，現在規定社區社團補助2萬元起跳，大家共體時艱。

徐耀昌說，苗栗縣財政困難，但最重要還是中央財政收支劃分法不公平「台灣收支劃分法非常變態」，苗栗縣繳的錢，永遠跟不上中央給的補助，每年上繳的錢跟中央統籌分配的錢，落差4、50億。

徐耀昌說，希望苗栗人眼睛睜亮，誰真正幫苗栗解決財政收支劃分不公平，就支持這個政黨，讓苗栗才能有立足點。從105年、106年到，苗栗縣結餘40多億，今年度可能有6、7億結餘。

徐耀昌說，預算數字遊戲大家都會變「我不希望給人家吐口水」回到過去不實在的虛編預算，也不希望用砍預算來砍預算「務實的支出每一份錢，受到議會監督下，攤在陽光下」到今天為止，縣府財政記錄還是受中央列管。

苗栗縣議員徐功凡說，不要為刪預算而刪預算，縣府編列預算「實實在在的編預算」。

苗栗縣政府主計處指出，縣府109年編列歲出201億、歲入204億。苗栗縣財政處指出，從104年欠債676億元，至今縣府已還債至少45億。徐功凡說，苗栗縣在縣長徐耀昌帶領下，債務沒有債留子孫，還不斷開始還債，不懂其他議員為了砍預算而砍預算有什麼意義。

苗栗縣財政處長蔡佳慧指出，從104年646億元到現在，至今縣府已還債至少還45億...
苗栗縣財政處長蔡佳慧指出，從104年646億元到現在，至今縣府已還債至少還45億。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員徐功凡（右站立者）說，苗栗縣在縣長徐耀昌帶領下，債務沒有債留子孫，還不...
苗栗縣議員徐功凡（右站立者）說，苗栗縣在縣長徐耀昌帶領下，債務沒有債留子孫，還不斷開始還債，不懂其他議員為了砍預算而砍預算有什麼意義。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌

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