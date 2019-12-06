竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

新竹縣政府規劃興建文中二、文小一非營利幼兒園，預計109學年度正式招生，縣長楊文科今天前往2工程視察進度。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 為滿足竹北年輕家庭教育需求，新竹縣政府規畫興建文中二、文小一非營利幼兒園，預計109學年度正式招生，縣長楊文科今天前往2工程視察進度，其中文小一非營利幼兒園結合公共托嬰中心及小學，小學部分將在111學年度啟用，未來將是全台首間0到12歲教育園區。

位於福興東路二段與嘉豐五路交叉口的文小一非營利幼兒園，合併公共托育家園與小學，基地面積約2.8公頃，其中幼兒園占地約4500平方公尺，小學占地約2.3公頃。

文小一非營利幼兒園規畫2班2至3歲幼幼班，共有32個名額，3歲以上至入國小學前則有300個名額。位在文小一內的公共托育家園則有45個0到2歲的托育名額，期望能與幼兒園同步招生、啟用。

楊文科表示，文小一暫定名稱為嘉豐國小，待嘉豐國小招生後，將是全台首間照顧0到12歲學童的教育園區。

文中二非營利幼兒園則位於高鐵九路與隘口二路交叉口，基地面積約3.2公頃，預計招生班級數11班，招收3歲至入國小前幼兒330名。

楊文科說，竹北地區有許多在園區上班的家長，他也聽到家長們的聲音，因此加速成立公共托育、公幼及國小等，這「刻不容緩也絕不手軟」，除了上述2所，也預計在竹北市的西區、湖口等地，增加公托、公幼園所及國小。