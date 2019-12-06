苗栗縣農業處推出保育桌曆 加碼100份半小時秒殺

苗栗縣農業處推出2020保育桌曆，再加碼100份，今天網路問卷8點上線，不到半小時，再度秒殺。記者劉星君／攝影 分享 facebook 苗栗縣農業處連續多年推出保育桌曆，2020年保育桌曆以畫家丘璦珍創作的石虎為封面，11月28日正式推出，只要填問卷就送桌曆，限量100名，問卷上線不到2小時，隨即額滿。農業處決定再加碼100份，填寫網路問卷，問卷今天（6日）上午8點開放，限量一百名，不到半小時，100名額滿，保育桌曆推出後再度秒殺。

苗栗縣農業處推出保育桌曆，2020年桌曆以苗栗在地畫家丘璦珍創作的石虎為封面，翻開桌曆，介紹農業處自然生態保育科的相關業務，桌曆寓教於樂，結合生態小常識，讓民眾認識農業處在生態保育努力，包括介紹苗29友善動物通道防護設施、守護石虎設置夜間大型警示牌、並提醒民眾不要撿拾野動物幼獸鳥，這樣的行為與綁架一樣，尊重動物權利。另外還有在海洋保育、老樹保護的努力等。

此外，也紀錄苗栗縣特有的生態樣貌，苗栗縣後龍鎮的過港貝化石層，位在海線鐵路白沙屯與龍港車站之間，是頭嵙山層特殊地質現象，距今有百萬年歷史。縣府在105年8月依文化資產保存法列冊追蹤，108年推動指定自然紀念物相關工作；除了過港貝化石層外，南庄鄉的月球石與蘇鐵化石，也是苗栗縣重要地質景觀。

農業處感謝民眾對保育桌曆喜愛，網路問卷題目充滿巧思，從填寫過程中認識苗栗縣生態保育知識。希望透過桌曆發送，讓民眾更貼近保育，縣府在108年12月10日公告領獎名單，12月11日開放民眾前來領取。