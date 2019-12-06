苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

苗栗縣山坡地範圍今年11月下旬經農委會檢討公告最新界址圖，苗栗縣畫出、畫入部分山坡地，畫出2021公頃，苗栗縣山坡地面積減少約2185公頃，縣府水利處水土保持科方便民眾查詢土地是不是山坡地，將苗栗縣山坡地圖資製成GoogleMaps圖資，方便民眾查詢。

苗栗縣水土保持科長張坤源說，苗栗縣山坡地範圍圖資連結（https://reurl.cc/W4W519）可在電腦、手機上開啟Google Maps使用，民眾連結網路，登入Google帳號，以便使用，相關查詢教學，製作說明，分為電腦端及手機端概述功能。

電腦查詢：因Google Maps配合座標使用，需查得土地的座標位置，一般民眾可利用網站「內政部地籍圖資網路便民服務系統」，民眾可參照說明操作取得座標，再將座標輸入在已套疊山坡地範圍圖資的Google Map，即可得知土地位置是否位在山坡地，另外直接瀏覽山坡地範圍圖資Google Maps可知本縣山坡地範圍之分布位置。

手機端：操作與電腦端類似，均需用座標輸入，但目前手機版「內政部地籍圖資網路便民服務系統」可查得土地位置，但無法顯示座標值，若要查詢任意地號，須以電腦端操作，或用其他方式取得土地座標輸入山坡地範圍圖資Google Maps。

手機端方便性「民眾即可得知目前所在位置是否為山坡地」，舉例來說，民眾在住家打開載入的山坡地範圍圖資Google Maps，手機的衛星定位迅速顯示民眾所在位置是否為山坡地。