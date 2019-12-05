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苗栗第3處小作所 頭份「慢飛天使．566工坊」 揭牌

2019-12-05 23:16聯合報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」成立，縣長徐耀昌等人揭牌。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」成立，縣長徐耀昌等人揭牌。記者范榮達／攝影
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苗栗縣第3處身心障礙者小型作業所（小作所）頭份市「慢飛天使．566工坊」昨天揭牌，據點作業有挑選花生、摺金紙，並結合社會資源青銀農場，學員與老人共融種蔬菜。

苗栗縣府辦理身心障礙者日間作業設施服務小作所，2012年和2017年各設立1家，第3家智障福利協進會在頭份市成立，明年將在竹南鎮開辦第4處。

566工坊交通便捷，且空間寬敞舒適，聘有社工及教保員3人，可服務15人，目前仍有8個名額，服務對象以頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉15歲以上的身心障礙者為主，每周一至周五上課，民眾有需求可電話037-368611洽詢。

苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」成立，表演活動熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」成立，表演活動熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
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小作所是對無法進入庇護性就業場所的身障者，在社區日間作業設施提供以作業活動為主，休閒文康為輔的服務，頭份市「慢飛天使．566工坊」成立，縣長徐耀昌、多名縣議員、頭份市長羅雪珠及立委徐志榮妻子王慧珍等人揭牌，聲暉協進會小作所學長及566工坊學員表演。

566工坊作業活動摺金紙、挑選花生，並與青銀農場合作種菜，學員可以賺取獎勵金，徐耀昌感謝承辦的智障福利協進會，並頒發感謝狀給提供照顧資源的房東黃茂松、青銀農場等愛心人士及協辦機構，期盼身障朋友進入小作所，增加社會參與共融，減緩身心功能退化。

身障者徐耀昌苗栗縣

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