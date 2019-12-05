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自製移動式選舉氣球吸晴 立委參選人新點子辦派對衝票

2019-12-05 21:31聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

明年立委選舉投票日期逼近，立委參選人紛紛在選戰祭出創意點子吸引選民，桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維為這場選戰打出100萬元以內經費，以克難式選舉爭取年輕選民認同，衝刺民眾黨政黨票源，他最近更購買材料自製個人、民眾黨氣球5顆，可背式移動式宣傳氣球，晚上還可發光清晰，十分吸晴，連同黨立委參選人都來詢問如何做，陳泓維今天下午表示，民眾黨桃竹苗志工決定周六（7日）會師舉辦志工氣球派對，從龜山到蘆竹將背著移動式氣球將為參選人、民眾黨宣傳拜票，爭取選民支持。

陳泓維向民眾黨主席報告，自己在小小11坪競選總部自己設計、木工裝潢到油漆、安裝嵌燈到競選宣傳貼布，通通自己動手DIY完成，他說，競選總部辦公室設計裝潢不到10萬元，為宣傳自己參選 立委快速吸引選民認識，想出可以背著不的選舉氣球，先委託業者製作一個選舉氣球花費近萬元後，他就自行購買塑膠材料，設計個人及柯P、政黨圖案，再自製縫邊做出5顆氣球，內裝有燈光，晚上發光清楚，選民都很好奇，且委外製作一顆球的花費，自己可做3顆球省錢。

陳泓維說，為打響選戰、也為民眾黨政黨票衝刺，爭取更多選民認同他和民眾黨，至今花最多的租場地放選舉看板幾十萬，其他的選舉、宣傳用品幾乎都是自己做，預定100萬元打好選戰，柯P鼓勵他說如果是別人可能可個0乘5，民眾黨桃園志工後援會主辦氣球派對，由志工背著選舉氣球移動，從龜山到蘆竹替他參選、民眾黨衝刺選票及政黨票。

桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自製可背式移動發亮選舉氣球十...
桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自製可背式移動發亮選舉氣球十分吸睛。記者曾增勳／攝影
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桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自己設計縫邊自製可背式移動選...
桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自己設計縫邊自製可背式移動選舉氣球，十分吸睛。記者曾增勳／攝影
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桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自製可背式移動發亮選舉氣球，...
桃園市立委第一選區民眾黨參選人陳泓維（見圖）創新點子自製可背式移動發亮選舉氣球，由特助簡鋐滄（左）示範背著移動吸睛。記者曾增勳／攝影
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民眾黨政黨票2020選舉2020選舉桃園市立委

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