20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

桃園市政府交通局將斥資1億元在國2大湳交流道附近興建八德轉運站，最快本月動工，議會今下午審查預算，國民黨團批市府竟是租地蓋轉運站，明年起為期20年每年要再編420萬元租金，「付完20年租金後，土地也不是市府的」，認為有圖利地主之嫌，租不如買要來得好。

市府交通局長劉慶豐會後解釋，該筆土地為特定農業區，市府無法徵收，地主也不願賣，考量興建八德轉運站能提供鄉親返鄉通勤需求，因此循往例以公告現值10%向地主承租，年租金420萬元，不過市議員舒翠玲聽了不滿認為可另外找公有地蓋，但劉回應附近沒有合適土地，舒反擊「少來，哪那麼巧，可以不要租」，由於討論未果，黨團醞釀明天將動議刪除。

市府規畫在距離國道2號大湳交流道600公尺處的特農用地興建八德轉運站，1樓設置6席大客車月台、候車大廳、2樓將打造機車停車場，興建工程將於9日第二次開標，最快本月動工、明年11月完工，由於該處為私人持有的特農用地，市府將付20年租金給地主，引發質疑。

市議會國民黨團書記長梁為超說，平均每月租金35萬元，20年下來要花8400萬元，「租金已經可以買一塊地了」，市府此舉不划算也不合理，更有圖利地主嫌疑，還問劉慶豐地主是誰？劉回說不清楚，並回應該地距交流道僅600公尺，若離交流道遠，無法養活轉運站。

由於聯席審查到下午4點就結束，多數議員仍有意見，該筆租地預算留待今天早上再審，國民黨團認為，根據當地行情，買下整塊土地約1.1億元，跟市府用20年付8400萬元租金相差不遠，為何不乾脆買地？背後大有問題，明天早上將動員刪除該筆預算。