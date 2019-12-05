龍潭大池水位降低 地方淨潭改善水質

桃園龍潭大池最近幾天水位突猛下降，裸露岸邊比往年枯水期時嚴重。龍潭區公所表示，配合環保局多層複合濾料淨化系統工程，才放流蓄水，著手3處取水井工程，預計年底可恢復蓄水。地方社團也會趁水位降低時，清理池畔廢棄物及垃圾，淨化大池周遭環境及水環境。

市議員徐玉樹表示，龍潭大池蓄水量約14萬噸，排流池水後施工時程不能拖延太久，因四方林礫間層及老人會館水井，每日最高可回注2000噸水，加上上游枯水期進水量不多，要在年底及明年初完成取水井工程，給予充裕的時間回蓄池水，趕在農曆年節前，恢復原有的蓄水水位及景觀。

環保局也將利用龍潭大池水位降低時，動員環保志工及區公所清潔隊與地方社團，同步進行淨潭清理池畔瓶瓶罐罐等廢棄物。市議員徐玉樹表示，數年前動員環保志工等社團淨潭，曾清出廢棄機車及腳踏車等大型廢棄物，最近裸露池畔間未發現大型廢棄物，但可藉施工機會淨潭，可確保池畔水環境整潔。

環保局表示，龍潭大池水質改善及水體環境營造工程，以土壤、木炭、有機質、鐵粒和礫石等天然、無污染混合濾料層及透水層組成的「多層複合濾料水質淨化設施」系統，截流上游生活聚落污水，同時利用重力流回抽潭水淨化，再注入大池內。