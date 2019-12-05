桃園首次全國商業類技藝競賽 1008名選手角逐金手獎

桃園市今年首度承辦全國高級中等學校商業類技藝競賽學校，學生經過2日激烈競賽後，今天頒獎典禮，共計全國196所高級中等學校的1008名選手角逐各職種的最高榮譽「金手獎」。

本次商業類技藝競賽，主辦學校中壢高商以「各路好手齊亮壢，商亦有道締傳奇」為主題。競賽項目分為設計群、商管群、餐旅群、外語群等四大群科，包括商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、餐飲服務、中餐烹飪及烘焙，共11個職種。

今年競賽松鼠圖樣的吉祥物「小松」，是由中壢高商資料處理科的阮慶芸所設計，活動歷經「風華壢商吉祥物徵選」徵稿及投票 2 階段評選，脫穎而出的作品，希望藉由中壢高商校園中觸目可見的吉祥物「松鼠」，傳遞商業類技藝競賽「歷久彌新，風華依舊」的精神象徵。

教育局表示，藉由此次商業類技藝競賽機會，舉辦產學媒合活動，邀集全國15家優質民營企業及熱心教育的企業，提供本次技術精湛選手們未來實習或就業預聘的機會。

更為了落實技能培訓及技藝學習的機制，積極輔導各職種競賽能結合產業資源，期待能更彰顯技藝競賽的辦理目的及實質功能，並且為國內各產業培養優秀的技術人力資源。多家知名相關企業也應邀提供企業認養暨人才媒合計畫，期盼為產業界引進更多一流人才。