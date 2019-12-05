親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

竹縣展開在地文化採集行動 打造文化記憶庫

2019-12-05 17:20中央社 新竹縣5日電

新竹縣文化局今天辦文化記憶庫成果發表會，縣長楊文科表示，文化局與交通大學合作，在竹縣展開在地知識採集的文化行動，以共學方式完成數位化與背景書寫，讓在地故事得以記錄與保存。

楊文科表示，從去年9月開始，文化局與交通大學合作，深入地方搜集當地文化，也鼓勵民眾一同找出過去家族的文書、物件或老照片，以共學方式書寫，並進階完成數位化，讓動人的在地故事，以最真實的樣貌被保存。

交大客家學院副院長羅烈師說，從去年進行至今，已完成1200筆以上的文化相關資料，包含竹北、芎林、湖口、竹東等區，採集聚落老照片、客家獅、百年小學、傳統鸞堂信仰、新竹州時報、家族古文書、天主堂等文物影像。

羅烈師表示，透過深入撰寫詮釋素材資料後，把資料增值，再上傳國家文化記憶庫，完成數位公共化，打造成為竹縣常民知識記憶庫。最後，邀請獨立書店、餐飲休閒及年輕團隊等，將這些素材一一轉化為他們所熟悉的產品或活動，更貼近民眾的生活。

他說，也因資料是公開的，任何人都可以在網路上取得相關媒材，進一步轉化為他們想呈現的故事，也讓在地資料能被充分使用。

文化局長田昭容表示，為鼓勵社會大眾以文化記憶庫材料進行創作，今年也辦創意加值徵選活動，吸引青年學生、在地創業店家、地方小學等參與投件，作品類型多元。

田昭容指出，竹縣文化記憶庫成果發表系列活動，安排專人帶領穿越六張犁、芎林兩地，講解在地歷史故事，及DIY的動態活動，也有靜態的微型故事展等，歡迎民眾參加。

文化局

延伸閱讀

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧...

周日展示消防車、裝備 楊文科加碼600份消防...

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、...

相關新聞

竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49

龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

2019-12-05 16:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

桃園海芋季種球全來自國外 民代：無助台灣農業

2019-12-05 14:23

中原大學登山社五十周年 全人精神護山愛林回饋社會

2019-12-05 14:20

玩絹印聽故事 新竹縣故事派對系列活動開跑

2019-12-05 13:51

五迷快來搭！機捷五月天演唱會專屬彩繪列車今上路

2019-12-05 13:32

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top