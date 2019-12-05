楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

桃園楊梅仙草花節今年在11月23日到12月8日舉行，活動為期16天，以「花漾楊梅仙境遊」為主題，種植近5公頃大片仙草花海，及近4公頃綠肥花海，吸引民眾爭相拍照打卡。楊梅農會總幹事周宗維表示，截至昨天為止，仙草花節已吸引約70萬人次參觀，其中12月1號遊客數更是高達17萬5千人。

周宗維說，之前楊梅仙草花只做為桃園花彩節所展出的一個花項，但因民眾廣大迴響，今年將楊梅仙草花獨立展出，舉辦第一屆楊梅仙草花節。此次活動設有桃園市府、大三元休閒農業區、楊梅農會及楊梅各里等4個區，共上百個攤位，販售楊梅各式農特產品。

活動開始迄今，光是楊梅農會區營業額就有50萬元，其中每日完售的仙草凍已銷售逾6000杯、仙草茶也突破5600瓶。

其中，楊梅農會主打「有仙則茗」仙草系列產品使用新品種「桃園2號」，俗稱「香華」，只採仙草嫩枝葉、用製茶加工烘焙技術製成仙草茶、仙草茶餅，相較傳統仙草產品，香氣更加濃郁，桃園2號也富含豐富的膠質，適合做成仙草茶凍。

另外，推出仙草面膜、仙草手工皂、仙草茶葉蛋、仙草前導液等產品。年底也將推出「仙草二寶」仙草雞湯及仙草排骨湯。