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竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣的長期照顧管理中心，過去僅在竹東鎮設有一個照管分站，為了讓關西鎮長者獲得妥善照顧，關西衛生所2樓也增設關西照管分站。衛生局表示，揪下來還有尖石、五峰照管分站將陸續啟用，民眾可就近得到照管服務，提升服務涵蓋率。

新竹縣衛生局表示，依據今年8月統計資料顯示，新竹縣總人口數56萬1806人，總戶數為19萬9061戶，65歲以上老人總數為7萬122人，64歲以下身心障礙者總數為1萬2919人，55至64歲失能原住民總數為2122人，預估長照需求人口為8萬5163人，佔總人口數之15.16％。

去年在竹東設置第1個照管分站，近期設立的關西照管分站是第2個，預計尖石照管分站也會在本月啟用，明年將規劃設置五峰照管分站，逐年將照管分站設置偏遠地區以提升照管中心分布之密度，讓民眾可就近得到照管服務，提升服務涵蓋率。

衛生局表示，這些分站是為配合長照10年計畫2.0政策陸續設立，可提供居家、社區到住宿式照顧及家庭支持性等多元服務，普及照顧服務體系，讓長照服務更具彈性，並讓服務「看得到、找得到、用得到」，增加使用服務的便利性，真正落實在地老化與在地安養之願景，提升長期照顧需求者與照顧者的生活品質。

關西照管分站主要服務關西鎮地區的長照失能者，就近提供長照相關諮詢及妥善的接受關懷與照顧。相關資訊可洽詢（03）5878381朱小姐或傳真 (03) 5170672。

關西照管分站主要服務關西鎮地區的長照失能者，就近提供長照相關諮詢及妥善的接受關懷...
關西照管分站主要服務關西鎮地區的長照失能者，就近提供長照相關諮詢及妥善的接受關懷與照顧。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣長期照顧管理中心在關西衛生所2樓增設關西照管分站。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長期照顧管理中心在關西衛生所2樓增設關西照管分站。圖／新竹縣政府提供
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衛生局長照新竹

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