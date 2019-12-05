龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

龍潭區高平市民活動中心今落成啟用，桃園市市長鄭文燦表示，龍潭區高平里是茶葉故鄉，建築以「茶屋」為設計主題，獲2018年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎殊榮，未來將結合在地文化、環境教育、村落美學等特色，協助推動地方創生，並打造旅遊新亮點。

鄭文燦表示，為提供當地里民更好的集會空間，市府一一克服軍方土地取得、建照申請、聯外道路狹窄拓寬等問題，推動高平市民活動中心新建計畫，工程107年9月開工，歷經200多個工作天，投入超過3573萬元經費，終於在今日落成啟用，

高平市民活動中心為地上一層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積約195坪，可容納300多人，整體採用綠建築、明亮採光設計，建物外觀為圓弧造型，與周邊景觀及茶屋巧妙融合，非常具有特色。

希望未來能提供里民更好的活動空間，並成為推動地方創生的最佳地點，市府也將編列更多預算，協助推廣地方茶文化，帶領更多年輕學子及遊客，體驗茶鄉魅力。

鄭文燦也說，龍潭高平地區及鄰近地區，皆採取低密度開發方式，當地擁有歐萊德、雄獅鉛筆、桔揚茶葉工廠等觀光資源，未來市府將持續推動相關政策，以低汙染觀光產業為主軸，促進地方發展。