遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

遠東全家福旗下品牌即日起於新竹遠東新埔廠舉辦年終季末出清展售會；現場推出品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，以最優惠價格回饋給消費者。

男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季搶購，「買一送一」優惠價1200元；運動休閒外套780元，運動休閒長褲680元；男女數位印花機能外套，有防風防潑水的功能性，且具保暖性，優惠價1280元。

冬季最熱銷商品主推男女輕暖發熱衣，「買二送一」限量搶購價600元；四季皆宜的蜂巢結構男性三角、平口褲，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，任選四件500元。

紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，兩件組合價1500元；上班族必購的易整燙襯衫一件399元起；男女數位印花機能外套、休閒機能防風保暖外套，有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元。

寢飾熱銷商品主打「法國百分百純羊毛冬被」，優惠價2000元，限量60件；品牌零碼被套全面出清880元；品牌專櫃推出百分百精梳棉雙人兩用被套床包四件組，超值優惠價2000元；天絲材質製成的枕頭套，零碼出清價一對400元；舒眠竹炭枕199元。