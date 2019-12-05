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18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29聯合報 記者張裕珍／即時報導

家住桃園八德的18歲少女小瑜2周前喉嚨痛、全身無力且體重減輕，媽媽以為女兒因天氣變化劇烈而感冒，將她帶到熟悉的八德區萬耳鼻喉科就醫，醫師萬台飛懷疑小瑜出現典型性糖尿病症狀，經血糖測試血糖異常，將她上轉至聖保祿醫院就醫，醫師馬鈞鼎進一步確診罹患先天引發的第一型糖尿病，小瑜病情穩定後於最近出院，特別感謝雙醫師無縫接軌照料。

聖保祿醫院指出，今年透過醫院診所「跨層級醫院合作計畫」已有60名住院病人受惠，在分級醫療、雙向轉診概念下無縫接軌共同照護，也能延續既有醫病關係，大幅降低患病焦慮。

最近一名受惠病患為18歲少女小瑜，看著小瑜長大的診所醫師萬台飛檢查，發現小瑜除了上呼吸道感染外，詢問病史得知，她還出現多吃、多喝、多尿及體重減輕的典型糖尿病症狀，經血糖測試血糖異常，須上轉至醫院進一步檢查及治療，建議她至聖保祿醫院就醫，透過健保署「電子轉診資訊交換平台」，開立轉診單並聯繫醫院。

聖保祿醫院接獲通知，當小瑜來到醫院時已知道她的病情，抽血檢驗血糖值277 mg/dl，明顯比正常人空腹血糖值70至110 mg/dl要高出不少，經聖保祿醫院新陳代謝科醫師馬鈞鼎確認小瑜罹患第一型糖尿病，給予藥物、飲食指導及高低血糖預防衛教，並教導小瑜學習測量血糖及注射胰島素等自我照護技術，並安排小瑜住院治療，經過5天休養，病情穩定許多，在聖保祿醫院住院期間，也看到萬台飛醫師關心開心展現靦腆笑容，感謝醫生的幫忙。

聖保祿醫院轉診個案管理師吳慧真說，國人看病習慣尋求熟悉的醫師及診所，但若因疾病病程要手術或住院須轉至大醫院診治，醫病關係難以延續，聖保祿醫院「雁行專案」轉診服務，鼓勵原診所醫師到醫院探視關心病人，今年已有60位轉診住院病人接受無縫接軌照料。

八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（左一）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖...
八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（左一）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖／聖保祿醫院提供
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八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（右）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖／...
八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（右）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖／聖保祿醫院提供
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八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（右）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖／...
八德區萬耳鼻喉科醫師萬台飛（右）在小瑜住院期間，特別到聖保祿醫院關心其病情。圖／聖保祿醫院提供
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醫師糖尿病

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