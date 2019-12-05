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中原大學登山社五十周年 全人精神護山愛林回饋社會

2019-12-05 14:20聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

為呈現半世紀以來對台灣山林與登山運動的熱情及關懷，中原大學登山社與駱駝登山會舉辦「山風五十 風華傳承」五十周年紀念展，希望透過山林照片、登山裝備與各項相關主題，讓師生與民眾了解五十年來台灣山林的演變與登山歷史，傳承登山教育及運動熱忱。

成立於1970年的中原登山社今年舉辦周年系列活動，包括百岳登山健行、貓空路跑、大露營及五十周年回顧紀念展。本次紀念展除呈現登山社歷史，也展出台灣山林壯闊美麗的風貌及登山運動數十年來的演變。

登山社長財法系的邱喨翌表示，展覽由建築系校友戚雅筑策展規劃、各屆學長姐提供豐富的歷史資料與照片，讓展覽順利成功，充分展現中原登山社長達半世紀的凝聚力跟向心力。

本次展覽規畫有三大展區，包括中原登山社歷史、登山活動回顧及登山裝備演進展，透過許多校友提供的珍貴照片，讓大家一覽百岳山林之美。其中國貿系畢業的申葆元現為水墨藝術家，也展出多幅如大霸尖山、南湖大山等精彩作品。

中原大學表示，許多大學時參加登山社的社員因為登山啟發了人生志業，如企管系校友連鋒宗創辦上河文化出版社，當年空拍地圖尚未普及，他帶著學弟妹一步一腳走訪台灣土地、出版「台灣地理人文全覽圖」、「台灣百岳全集」打造地圖王國。

另外，中原登山社也於當年登山風氣盛行，為延續登山熱情推廣野外運動，由第八屆林廷芳號召成立校友會「中華民國駱駝登山會」，希望傳承山社精神並提攜後進，透過野外運動淨化社會風氣，持續向各界推廣登山安全、山林保育、登山道德觀念。

中原大學登山社五十周年紀念展呈現台灣山林壯闊風貌及登山運動數十年來的演變。圖／中...
中原大學登山社五十周年紀念展呈現台灣山林壯闊風貌及登山運動數十年來的演變。圖／中原大學提供
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中原大學登山社與駱駝登山會舉辦「山風五十　風華傳承」五十周年紀念展，展現長達半世...
中原大學登山社與駱駝登山會舉辦「山風五十　風華傳承」五十周年紀念展，展現長達半世紀。圖／中原大學提供
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中原登山社連鋒宗校友帶著學弟妹一步一腳走訪台灣土地、出版「台灣地理人文全覽圖」。...
中原登山社連鋒宗校友帶著學弟妹一步一腳走訪台灣土地、出版「台灣地理人文全覽圖」。圖／中原大學提供
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中原大學展出中原登山社歷史、駱駝登山會活動及登山裝備演進等精彩內容。圖／中原大學...
中原大學展出中原登山社歷史、駱駝登山會活動及登山裝備演進等精彩內容。圖／中原大學提供
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中原大學登山社五十周年紀念展有許多充滿舊時代登山回憶的器材與物品。圖／中原大學提...
中原大學登山社五十周年紀念展有許多充滿舊時代登山回憶的器材與物品。圖／中原大學提供
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