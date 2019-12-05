中原大學登山社五十周年 全人精神護山愛林回饋社會

為呈現半世紀以來對台灣山林與登山運動的熱情及關懷，中原大學登山社與駱駝登山會舉辦「山風五十 風華傳承」五十周年紀念展，希望透過山林照片、登山裝備與各項相關主題，讓師生與民眾了解五十年來台灣山林的演變與登山歷史，傳承登山教育及運動熱忱。

成立於1970年的中原登山社今年舉辦周年系列活動，包括百岳登山健行、貓空路跑、大露營及五十周年回顧紀念展。本次紀念展除呈現登山社歷史，也展出台灣山林壯闊美麗的風貌及登山運動數十年來的演變。

登山社長財法系的邱喨翌表示，展覽由建築系校友戚雅筑策展規劃、各屆學長姐提供豐富的歷史資料與照片，讓展覽順利成功，充分展現中原登山社長達半世紀的凝聚力跟向心力。

本次展覽規畫有三大展區，包括中原登山社歷史、登山活動回顧及登山裝備演進展，透過許多校友提供的珍貴照片，讓大家一覽百岳山林之美。其中國貿系畢業的申葆元現為水墨藝術家，也展出多幅如大霸尖山、南湖大山等精彩作品。

中原大學表示，許多大學時參加登山社的社員因為登山啟發了人生志業，如企管系校友連鋒宗創辦上河文化出版社，當年空拍地圖尚未普及，他帶著學弟妹一步一腳走訪台灣土地、出版「台灣地理人文全覽圖」、「台灣百岳全集」打造地圖王國。