獲贈380本二手童書 桃園早療童興奮翻書閱讀

桃園市寶貝潛能發展中心專責照顧0到6歲早療孩童，最近收到一份暖心的耶誕節禮物，北健有線電視號召員工捐贈二手童書，短短1周就募集到380本二手書，不僅將二手童書全數捐給寶貝潛能發展中心，北健還另外準備全新的筆記本跟畫筆作為慢飛天使的耶誕節禮物，寶貝中心為此還特別打造一個小書櫃，讓孩子可自己來書櫃找書、翻書，營造溫馨閱讀氛圍。

北健有線電視公司指出，捐書源起來自「2019愛鄰久久活力桃園社區徵案補助計畫」，這次募到的二手書都是員工同仁自動自發提供，捐贈當天，北健總經理徐雪玲也親自陪讀，也希望未來除了孩子自行閱讀，老師們也可在說故事時間念給孩子聽，並開放家長帶回家共讀。

桃園市寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，孩子們非常喜歡閱讀，感謝北健捐贈了這麼多二手童書，還配合節慶給準備了畫筆與筆記本等小禮物，孩子們都超開心，此外，寶貝中心將在明年1月18日辦公益募款音樂會，希望社會善心踴躍參加，一起到會場支持這群慢飛天使。