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玩娟印聽故事 新竹縣故事派對系列活動開跑

2019-12-05 13:51聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府文化局今天舉辦「故事派對：品新竹x嘗故事」新竹縣文化記憶庫成果發表會，展現文物數位化與公共化成果，系列活動即日起至明年1月17日也將陸續登場。

新竹縣長楊文科表示，自去年9月起，文化局與國立交通大學合作，在新竹縣各地展開在地知識採集的文化行動，也鼓勵民眾一起找出家族過往的文書、物件或老照片，以共學的方式完成數位化與背景書寫，讓動人的在地故事得以用最真實的樣貌被親近及保存。

交大客家學院副院長羅烈師表示，從去年進行到現在，共完成1200筆以上的文化相關資料，包含在竹北、芎林、湖口、竹東等區，採集聚落老照片、客家獅、百年小學、傳統鸞堂信仰、新竹州時報、家族古文書、天主堂等文物影像，將這些收集來的素材經過3個步驟，首先是資料增值，將原本的素材撰寫有趣的詮釋資料後，再上傳國家文化記憶庫，完成第2步的數位公共化。

第3個步驟是轉譯加值，邀請獨立書店、餐飲休閒及年輕團隊等，將這些素材一一轉化為他們所熟悉的產品或活動，透過這3步驟，就留下新竹縣常民知識記憶庫，且因資料是公開的，任何人都可以在網路上取得相關媒材，進一步轉化為他們想呈現的故事。

文化局長田昭容表示，為鼓勵社會大眾以文化記憶庫材料進行創作，今年特別辦理創意加值徵選活動，吸引青年學子、在地創業店家、地方小學等參與投件，最終共有9組通過決選。

作品種類多元，包含「東海田中-品味米倉歲月」糙米茶禮盒組、「客家獅在芎林」紙膠帶、「打獅」歌曲創作、「得人惜个獅仔」教案設計、「昭和新竹」桌曆、「昭和新竹」明信片、「啜飲的記憶」掛耳咖啡、六家忠孝堂導覽手冊及「校園記憶 x 最夯的遊戲場」竹東國小攝影紀念冊。

新竹縣文化記憶庫成果發表系列活動，除有專人帶領穿越六張犁、芎林兩地，講解在地歷史故事，及娟印DIY的的動態活動，也有靜態的微型故事展、常設展，歡迎民眾參加集章，還有機會將上述作品帶回家。活動詳情可至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

新竹縣文化記憶庫成果發表系列活動，有專人帶領穿越六張犁、芎林兩地，講解在地歷史故...
新竹縣文化記憶庫成果發表系列活動，有專人帶領穿越六張犁、芎林兩地，講解在地歷史故事，及娟印DIY的的動態活動。記者陳斯穎／攝影
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為鼓勵社會大眾以文化記憶庫材料進行創作，今年特別辦理創意加值徵選活動，作品種類多...
為鼓勵社會大眾以文化記憶庫材料進行創作，今年特別辦理創意加值徵選活動，作品種類多元，包含「客家獅在芎林」紙膠帶、「打獅」歌曲創作、「昭和新竹」桌曆、「啜飲的記憶」掛耳咖啡等。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府文化局今天舉辦「故事派對：品新竹x嘗故事」新竹縣文化記憶庫成果發表會，...
新竹縣政府文化局今天舉辦「故事派對：品新竹x嘗故事」新竹縣文化記憶庫成果發表會，展現文物數位化與公共化成果。記者陳斯穎／攝影
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新竹文化局

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