五迷快來搭！機捷五月天演唱會專屬彩繪列車今上路

天團五月天年底將到桃園國際棒球場連唱11場次，由於不少粉絲將搭乘機場捷運到桃園朝聖五月天，桃園大眾捷運公司積極備戰，更在今天搶先推出五月天演唱會專屬彩繪列車，從車廂內外都可看到滿滿的五月天，還巧思於A1台北車站、A18高鐵桃園等站設置此次五月天的演場會看板、立牌及月台門貼替演唱會暖場，讓五迷能在演唱會前就先感受滿滿的五月天。

五月天前年就選在桃園開唱，當時跨年場就吸引眾多粉絲選搭機捷，也替機捷單日運量刷新紀錄，今年五月天再度選擇桃園辦「Mayday 2020 Just Rock it！！！藍/Blue巡迴演場會」，演唱會將從21日至明年1月4日於桃園國際棒球場一連開唱11場，機捷運量預期可觀。

桃捷公司指出，為讓廣大五迷一走進機捷車站，就彷彿踏進演唱會場，首波在A1台北車站、A3新北產業園區站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站7個站設置大型演唱會看板，並在A1台北車站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站3個站布置月台門貼，並彩繪打造一輛結合桃捷企業標語「直達美好」的「五月天演唱會主題彩繪列車」，一路在列車上被滿滿的五月天包圍，直達演唱會的美好。

五月天演唱會月底登場，桃捷公司也強調，已經備妥完善疏運計畫，將在演唱會進場、散場高峰期間視人潮狀況加密班次、加開列車，目前確定五月天演唱會期間，A19桃園體育園區末班車往北發車時間為23：45、往南發車時間為隔天凌晨00：16，提醒北部五迷選搭機捷是直達會場最快速的方式，中南部五迷則可先搭高鐵至A18高鐵桃園站轉乘機捷最方便。