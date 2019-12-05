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玖壹壹、黃明志同台飆唱 鐵玫瑰音樂節周末大咖齊聚

2019-12-05 13:11聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

眾所矚目的「桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴」，將在本周末12月7、8日在桃園高鐵站前廣場熱力開唱，兩天的演唱會各以「嘻哈電音」、「原創搖滾」為主題，從下午2點飆唱至晚間10點，邀來玖壹壹、黃明志、董事長樂團、AKB48 Team、高爾宣等知名歌手輪番獻唱；活動全程免費，歡迎民眾攜家帶眷、好友相揪共襄盛舉。

市府藝文設施中心表示，「鐵粉搖滾趴」力邀國內外超過20組音樂人嗨唱，最吸睛的亮點包括，合作歌曲點閱率破億的玖壹壹與黃明志，董事長樂團也將攜手AKB48 Team TP現出首次戶外舞台演出，這次還打造「玫瑰星舞台」扶植音樂新勢力，讓今年度樂團大賽得獎樂團及新星樂團同台輪番演出。

周末兩天自下午2點起，率先由16組新星樂團們在玫瑰星舞台開唱，現場還設有音樂體驗教學區、文創市集、胖卡市集、公益攤位、網紅打卡區等多項周邊活動，此外，民眾捐出發票3張108年11、12月份消費發票，即可兌換1張抽獎券，大獎包含汽車、電動機車等，募集的發票將全數捐贈給公益弱勢團體，邀民眾一邊搖滾一邊抽獎。

玫瑰大舞台將則於每日下午4點起演出，12月7日(六)嘻哈電音陣容包含，BCW、OVDS、台客電力公司ft. 妖之鬼狐(日本)、呂士軒、玖壹壹、夜貓組、草屯囝仔、高爾宣、黃明志(馬來西亞)；12月8日(日)原創搖滾陣容包括，ALL OFF (日本)、HarryBigButton (韓國)、P!SCO、八十八顆芭樂籽、老王樂隊、血肉果汁機、青虫 aoi、滅火器、董事長樂團 ft. AKB48 Team TP、麋先生；兩日活動全程免費自由入場。

若無法到場的民眾可以透過「YouTube桃園鐵玫瑰頻道」、「公視＋影音平台」、「台灣好APP」三大網路影音平台觀看表演節目。此外，今日舉行的記者會中也特別授旗給鐵玫瑰樂團大賽得獎3組樂團，本年度鐵玫瑰樂團大賽社會組玫瑰大賞獎青虫 aoi、社會組玫瑰評審獎Wednesday與壞透及校園組大賞獎後站人，更將於明年1月代表桃園到馬來西亞「城市巨響音樂節」進行交流。

「桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴」，將在本周末12月7、8日在桃園高鐵站前廣場...
「桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴」，將在本周末12月7、8日在桃園高鐵站前廣場熱力開唱，力邀眾多大咖歌手、活動全程免費。記者陳夢茹／攝影
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桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴，扶植音樂新勢力，獲得年度鐵玫瑰樂團大賽社會組玫...
桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴，扶植音樂新勢力，獲得年度鐵玫瑰樂團大賽社會組玫瑰大賞獎的Wednesday與壞透也將上台開唱。圖／桃園市府藝文設施中心提供
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「桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴」，將在本周末12月7、8日在桃園高鐵站前廣場...
「桃園鐵玫瑰國際音樂節—鐵粉搖滾趴」，將在本周末12月7、8日在桃園高鐵站前廣場熱力開唱，力邀眾多大咖歌手、活動全程免費。記者陳夢茹／攝影
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