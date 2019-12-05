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竹市舊香山區公所變身 埔前里民多功能活動中心今啟用

2019-12-05 12:31聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市超過50年歷史的香山區公所舊廳舍重新整修作為埔前里民活動中心，今天啟用，副市長沈慧虹說，這是老舊公舍活化的典範，也將成為埔前里附近社區居民的新家，設置保健站、廚房和教室供社區居民使用，鼓勵大家多走出戶外，舉辦各式活動，凝聚居民情感和向心力。

沈慧虹表示，舊香山區公所行政大樓經市府規畫與整理，成為設有簡易保健站、活動教室與廚房的多功能里民活動中心，希望藉由提供一個溫暖的空間，鼓勵居民都多走出家門，一起到活動中心聯絡感情。

沈慧虹與榮光教會課輔學童一同彩繪，未來活動中心將提供榮光教會作課輔班與課外活動公益使用，造福香山區的弱勢孩子；沈慧虹說，市長林智堅是香山子弟，十分重視香山區建設，香山區公所舊廳舍活化變身為埔前里民活動中心，提供擁有近4千人的埔前里一個優質的多功能集會場所。

市府民政處長倪冠勳表示，香山區公所舊廳舍民國51年啟用，107年新行政大樓啟用後，舊空間就閒置，改建為埔前里民活動中心，市府投入84萬餘元整修1樓空間的老舊空間並添購新設備，活動中心可用面積約93坪，空間規畫兩間活動室及兩間教室，可提供舉辦各類公共活動，平日也是鄉親長輩聚會休閒保健泡茶聊天、樂齡學習的好所在。

新竹市副市沈慧虹與榮光教會課輔學童一同彩繪，未來活動中心將提供榮光教會作課輔班與...
新竹市副市沈慧虹與榮光教會課輔學童一同彩繪，未來活動中心將提供榮光教會作課輔班與課外活動公益使用。圖／市府提供
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新竹市超過50年歷史的香山區公所舊廳舍重新整修作為埔前里民活動中心，今天啟用。圖...
新竹市超過50年歷史的香山區公所舊廳舍重新整修作為埔前里民活動中心，今天啟用。圖／市府提供
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新竹林智堅

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