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竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽

2019-12-05 12:12聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府舉辦首屆「108年新竹縣冬季高山烏龍優良茶評鑑比賽」，依外觀含形狀及色澤、香味含香氣及滋味、水色等項目進行評分，由泰崗製茶奪下特等獎榮登茶王。

新竹縣長楊文科說，在新竹縣農會舉辦的這場高山烏龍茶評鑑，是首屆針對縣內原住民鄉茶區舉辦的比賽，公布得獎名單前特別沖泡各等級茶葉，供參賽茶農品評及解説，希望明年度春茶比賽品質更加精進，更擴大新竹縣高山茶知名度。

縣府原民處表示，尖石、五峰兩鄉位於1400公尺到1800公尺的海拔高度，溫度、日照條件適宜且常起雲霧，有非常好種茶地理環境優勢。

本次比賽共計有99點參賽，每點為12台斤，總數量約1188台斤，獲得優勝的分為有特等、頭等、金質及銀質獎共19點，得獎茶葉品質極為優異，其外觀圓緊油潤、水色清澈明亮，味道清香、甘甜且耐泡，展現高海拔茶葉的特色；另入圍優良級的有53點，未入圍只有27點。

評審則指出，因高山茶評審分級需經挑梗、篩分及輕度烘焙等精製過程，部分茶葉未能剔除茶梗及粗老黃片、製茶過程日光萎凋及攪拌不足或烘焙過度帶有火味等缺點，易造成茶湯帶有明顯粗澀感、菁澀或火味等缺點待改善。

農委會茶業改良場產業服務科科長林金池表示，新竹縣首辦高山烏龍茶優良茶競賽，藉由評審分級包裝提升茶葉經濟價值，茶農也可透過競賽，瞭解自己茶葉的品質定位，進而透過改善茶樹栽培管理及製造技術提升品質。

得獎名單如下，特等獎：泰崗製茶，頭等獎：峨眉茶行、陳俊合、李明芳、楊煥章，金質獎：張國斌、陳長平、李密、泰崗製茶、林威丞，銀質獎：泰崗製茶、林威丞、邱信鴻、葉憲瑋、峨眉茶行、林威丞、峨眉茶行、江瑞乾、陳俊合。

新竹縣政府舉辦首屆「108年新竹縣冬季高山烏龍優良茶評鑑比賽」，依外觀含形狀及色...
新竹縣政府舉辦首屆「108年新竹縣冬季高山烏龍優良茶評鑑比賽」，依外觀含形狀及色澤、香味含香氣及滋味、水色等項目進行評分。圖／新竹縣政府提供
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尖石、五峰兩鄉位於1400公尺到1800公尺的海拔高度，溫度、日照條件適宜且常起...
尖石、五峰兩鄉位於1400公尺到1800公尺的海拔高度，溫度、日照條件適宜且常起雲霧，有非常好種茶地理環境優勢。圖／新竹縣政府提供
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新竹茶葉

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