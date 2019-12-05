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苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣民進黨議員羅貴星、劉順松與鄭宗國今在議會聯合總質詢。羅貴星批，苗栗縣近3年赴陸考察49次，去大陸比率高達64.5%，其中44.8％去湖北省，一年平均去7次，批縣府花公帑，卻被作為統戰樣板。

議員羅貴星說，苗栗縣政府106年至今出國考察總次數76次，到大陸考察49次，其中22次到湖北。羅貴星說，花公帑考察，若能促進縣民生活就算了，結果被湖北省統戰部作為統戰樣板，副縣長作為縣長分身，是否代表縣府支持被統一立場？要求縣長要撤查，並在為改進前，刪除大陸地區旅費。徐耀昌說，會再請秘書長撤查，至於是否刪除大陸地區旅費，預算單獨編列，還要在研究看看。

羅貴星質詢時詢問縣長徐耀昌「是否支持九二共識？縣長支持一國兩制還是平等互惠的交流幾次？縣長有沒有考慮和除了大陸以外國家交流？」

徐耀昌說，對於九二共識，每個政黨想法不同，國民黨的立場兩岸和平對等，不統不獨情況來拼經濟，這是兩岸和平契機，兩岸和平，不見得一定要觸動兩岸緊張的情勢。

羅貴星提問，今年縣府6月到湖北，之後還發新聞稿，湖北8月要來苗栗交流，但卻停辦了，為什麼停辦？縣長徐耀昌說，當時陸委會，有打一通電話給他，湖北周一下子來這麼多人，是不是可以停辦，金馬獎也不派人，蠻對立情況，基於尊重中央立場，會造成台灣困擾。他就跟湖北說，台灣當局有意見，等選舉完之後，有機會再來補辦。

徐耀昌說，尊重中央意思，陸委會電話，他是親自接的，很多部分要尊重中央考量，尤其在總統立委大選，時間點敏感，不便刻意。

羅貴星說，日前網路節目博恩夜夜秀，將苗栗嘲諷為苗栗國，看了很心痛，詢問縣長對於苗栗縣被嘲諷苗栗國的看法？徐耀昌說，這是網路的自我行銷，「我什麼時候當苗栗國的國王我都不知道，裡面內容我看不下去，看了3、4分鐘沒有看了」，內容跟事實落差太大，內容過當，縣府局處團隊都有認真做事，難免有些部分被捕風捉影、見縫插針，公道自在人心。

對於網路節目嘲諷苗栗縣是苗栗國，苗栗縣長徐耀昌（右）看了很心痛，且內容過當。記者...
對於網路節目嘲諷苗栗縣是苗栗國，苗栗縣長徐耀昌（右）看了很心痛，且內容過當。記者劉星君／攝影
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苗栗縣民進黨議員羅貴星（右起）、鄭宗國、劉順松，今在議會聯合總質詢。記者劉星君／...
苗栗縣民進黨議員羅貴星（右起）、鄭宗國、劉順松，今在議會聯合總質詢。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員羅貴星批，苗栗縣近3年赴陸考察49次，去大陸比率高達64.5%，其中4...
苗栗縣議員羅貴星批，苗栗縣近3年赴陸考察49次，去大陸比率高達64.5%，其中44.8％去湖北省，一年平均去7次，批縣府花公帑，卻被作為統戰樣板。記者劉星君／攝影
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徐耀昌考察苗栗縣九二共識

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