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「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣第3處身心障礙者小型作業所（小作所）頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，據點作業活動有挑選花生、摺金紙，並結合社會資源青銀農場，學員與老人共融種蔬菜，不僅給釣竿，還要學釣魚。

苗栗縣政府辦理身心障礙者日間作業設施服務小作所，2012年由聲暉協進會承辦成立第1家，2017年幼安教養院設立第2家，第3家智障福利協進會在頭份市成立，縣長徐耀昌、縣議員溫宜靜、黎煥強、徐功凡、張淑芬、頭份市長羅雪珠，及立委徐志榮太太王慧珍等人揭牌，聲暉協進會小作所學長及566工坊學員表演，氣氛熱鬧滾滾。

縣政府社會處指出，小作所是對無法進入庇護性就業場所的身障者，在社區日間業設施提供以作業活動為主，休閒文康為輔的服務，增加社會參與，減緩身心功能退化，社會處規畫明年在竹南鎮開辦第4處。

566工坊作業活動摺金紙、挑選花生，並與青銀農場合作種菜，學員可以賺取零用錢，聲暉協進會小作所學員「阿峰」還自食其力買名牌新鞋圓夢，阿峰的鞋子壞了，他與教保員約定，如果作業品質連續4次達到標準，就帶他去買新鞋，他每次領零用錢時，留下500元當基金，他達標有成就感，過程中學習自我表達意見、負責及選擇。

苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，並頒發感謝狀給提供作業活動廠商...
苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，並頒發感謝狀給提供作業活動廠商。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，並頒發感謝狀給提供作業活動廠商...
苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，並頒發感謝狀給提供作業活動廠商。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，並頒發感謝狀給提供作業活動廠商。記者范榮達／攝影
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苗栗縣身障者

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