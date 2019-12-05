「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

苗栗縣第3處身心障礙者小型作業所（小作所）頭份市「慢飛天使．566工坊」今天熱鬧揭牌，據點作業活動有挑選花生、摺金紙，並結合社會資源青銀農場，學員與老人共融種蔬菜，不僅給釣竿，還要學釣魚。

苗栗縣政府辦理身心障礙者日間作業設施服務小作所，2012年由聲暉協進會承辦成立第1家，2017年幼安教養院設立第2家，第3家智障福利協進會在頭份市成立，縣長徐耀昌、縣議員溫宜靜、黎煥強、徐功凡、張淑芬、頭份市長羅雪珠，及立委徐志榮太太王慧珍等人揭牌，聲暉協進會小作所學長及566工坊學員表演，氣氛熱鬧滾滾。

縣政府社會處指出，小作所是對無法進入庇護性就業場所的身障者，在社區日間業設施提供以作業活動為主，休閒文康為輔的服務，增加社會參與，減緩身心功能退化，社會處規畫明年在竹南鎮開辦第4處。