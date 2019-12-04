親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

無聲的入侵：澳洲陷入中共紅色滲透之苦戰

中壢南方莊園飯店除夕到初五 提供中西式宴席及年菜外帶

2019-12-04 21:12聯合報 記者張弘昌／即時報導

南方莊園渡假店從除夕至初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛的團圓饗宴及年菜預約外帶服...
南方莊園渡假店從除夕至初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛的團圓饗宴及年菜預約外帶服務。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市中壢南方莊園渡假店，喜迎農曆春節及闔家團圓圍爐重要節日，從除夕到大年初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛團圓饗宴，與家人輕鬆過新年，即日起也提供年菜禮盒外帶，預約訂購服務。

南方莊園從109年1月24日到1月29日（除夕到大年初五），推出鼠一鼠二除夕圍爐饗宴餐飲專案，除夕圍爐桌菜每桌1萬4800元+10%起；除夕、初二自助餐成人1580元+10%、兒童680元+10%、幼童280元+10%。

初一、初三到初五晚餐，提供豪華西式自助饗宴，成人1080元+ 10%、兒童580元+10%、幼童280元+10%用餐。可以自由選擇中式的江浙料理，或是西式的頂級海陸自助餐。春節期間預訂中式桌菜，可依人數、價位享果汁無限暢飲；初一到初四，提供西式自助式午、晚餐。

即日起到明年1月21日，也可開始預購外帶年菜，精緻的外帶年菜，包含年年暢銷、純手工製作的「招牌香煎蘿蔔糕」，以及添加鮑魚、花膠、北菇、排骨等，多項頂級食材的眉翅原鮑佛跳牆。

御製干燒海大蝦是由酥炸後的大蝦，搭配山藥、洋蔥、洋地瓜、番茄汁熬煮的醬汁，燒至入味收乾，加入些許小豆苗增添清脆爽口滋味。10人份外帶年菜禮盒1萬888元，限量供應，實木禮盒呈裝，體面又大器。任選3樣年菜可享9折優惠，任選5種可享85折。

南方莊園渡假店從除夕至初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛的團圓饗宴及年菜預約外帶服...
南方莊園渡假店從除夕至初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛的團圓饗宴及年菜預約外帶服務，圖為年年暢銷、純手工製作的「招牌香煎蘿蔔糕」。記者張弘昌／攝影
分享

年菜春節果汁

延伸閱讀

六福擴大年菜布局 力拚業績跳增3倍

懶人包／超熱門搶手「外帶年菜」 晚來訂不到

台北W飯店 搶除夕商機

6道年菜2888、吃飯抽龍蝦！2大餐飲集團年...

煩惱年菜吃啥？ 老爺來相助

超商雙雄搶年菜商機 米其林星級美食快入手

相關新聞

週年慶搶優惠 義大世界送高雄人免費搭摩天輪

2019-12-04 20:25

眼花？Jolin演唱會造型澎裙太美 網看餓：突然好想吃雞排

2019-12-04 20:00

撞衫真的好窘！挑對系列就不用怕

2019-12-04 18:08

網購「雙12」大戰再起！最低下殺3折起　iPhone 11系列限時特價

2019-12-04 17:30

大戶屋「套餐升級68折」！還有「炭烤雞排咖哩烏龍麵」

2019-12-04 17:30

CP值爆表！「上海米其林餐盤」西班牙餐酒館Alma登台

2019-12-04 17:12

36小時限時搶購！600元住飯店 再拿千元好禮

2019-12-04 16:39

給孩子的大禮《玩具變變變 創客養成記》熱銷預售中

2019-12-04 16:29

華航機票加碼送！經濟艙哩程升等指定商務艙送6,000哩

2019-12-04 16:09

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森藏不住好身材 絕非故意性感

2019-12-04 16:05

新開幕「寶可夢咖啡廳」超萌絨毛玩偶、腕力公仔最暢銷

2019-12-04 16:03

周董大曬Supreme x Nike聯名單品 網讚：帥不用錢嗎？

2019-12-04 16:00

捷星集團台灣虎航推虛擬聯程 連接亞太更多航點

2019-12-04 15:02

跨年倒數 來趟東部小旅行

2019-12-04 14:46

星際大戰聯名系列上市！ R2-D2、尤達大師釋放荷包原力

2019-12-04 14:28

2天降價760！她怨買貴「好市多鵝絨被」釣出苦主：我買的下殺5000

2019-12-04 14:26

台灣的潮流迷動起來！話題限量BE＠RBRICK公仔要開賣啦

2019-12-04 13:50

爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！韓元跌　小資玩韓國更划算

2019-12-04 13:22

倪妮「腰瘦」鏤空裝、佟麗婭辣秀雪白長腿登紅毯 網：視線不知道要放哪裡！

2019-12-04 13:05

「全家」31周年慶！期間限定「音樂互動複合店」碰牆面會出聲　商品預售快閃5折起

2019-12-04 12:53

他買好市多日本蘋果 連切2顆都藏驚喜

2019-12-04 12:41

小豬也變魔法師？呆萌公仔「魔法學園LuLu」征服上班族的心

2019-12-04 12:34

與捷星推虛擬聯程 台灣虎航旅客未來也可飛墨爾本

2019-12-04 12:15

研究雨傘運動又逢反送中 學者「撿到槍」獲獎

2019-12-04 12:06

全球搶訂 住進「糖果屋」！限時限量每晚4千有找

2019-12-04 11:38

Booking.com推出快閃糖果屋 伴旅人歡度甜滋滋聖誕節

2019-12-04 11:23

限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一送一

2019-12-04 11:05

法式綠配霧面金 DARPHIN限量耶誕禮盒美到捨不得送人

2019-12-04 10:26

五十後的你，來參加一日居遊體驗

2019-12-04 09:59

年末購物清單太多？把握各百貨耶誕期間限定購物優惠

2019-12-04 09:42

gelato pique café聯手「浪花」打造夢幻耶誕咖啡屋

2019-12-03 22:56

冬至大戰搶先開打！「雞蛋布丁」、「草莓煉乳」湯圓暖心上市

2019-12-03 20:35

4種方法讓香水噴出高級感！上班時噴膝蓋流露隱約香氣

2019-12-03 19:46

「特霧」粉態新質地唇彩！「ETUDE HOUSE蜜唇粉」打造絕美霧感唇

2019-12-03 19:01

過年加班飛！AirAsia台北飛名古屋增班 來回3千有找

2019-12-03 18:14

隱形富豪出手大方！北市頂級建案「宏普頤和」90天熱銷近8成

2019-12-03 18:12

肯德基「椒香麻辣脆雞」罪惡登場 搭香濃可可蛋撻、拿鐵搶攻耶誕大餐

2019-12-03 18:03

IKEA瑞典食品超市「高CP值TOP 10」！19道簡易食譜輕鬆DIY

2019-12-03 17:52

超療癒辦公室打卡小物「無力炸醬麵」！抱枕、毛毯雙重功用一次滿足

2019-12-03 17:16
看更多

熱門文章

好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道

2019-12-03 21:55

社工不配用3.7億元辦公室？ 呂秋遠這麼說

2019-12-04 01:56

泰簽政策急轉彎！ 傳泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01

吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級

2019-12-04 07:33

獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光

2019-12-04 09:33

他怨Gogoro VIVA不好騎 網打臉曝這優勢：根本無敵

2019-12-04 11:12

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-03 18:03

揭開白色巨塔的祕密 喬病床喬掛號，這些人最夠力

2019-12-04 09:00

130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以

2019-12-04 11:16

他買好市多日本蘋果 連切2顆都藏驚喜

2019-12-04 12:41

2天降價760！她怨買貴「好市多鵝絨被」釣出苦主：我買的下殺5000

2019-12-04 14:26

3.7億買辦公室惹議 兒福聯盟爆退捐潮

2019-12-04 00:19

傳「泰簽取消財力證明」？外交部：目前沒有任何更動

2019-12-04 18:06

限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一送一

2019-12-04 11:05

兒福購屋爭議 律師：奉獻千萬名車給seafood才奇怪

2019-12-04 15:58

影／3.7億買內湖大樓引爆退捐潮 兒盟執行長哽咽澄清

2019-12-04 14:18

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 17:15

機票差2千選廉航還是傳統航？ 網曝超關鍵因素

2019-12-04 12:44

超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」

2019-12-03 20:21

媽寶男每周帶「女友髒內衣褲」給姐洗 她崩潰：這公主不能娶！

2019-12-03 22:16

想脫單？必學3句「睡覺前」的撩人情話 告白一秒成功

2019-12-04 00:15

兒盟每年花600萬雙北租房 執行長：買辦公室為拓展服務

2019-12-04 11:10

晚間起北部留意大雨 周五低溫再探12度

2019-12-04 12:16

蘇花改通車不斷提前 選舉考量？

2019-12-03 23:50

台灣最美公路景觀出爐 通霄日落大道奪冠

2019-12-04 11:21

男友不工作拚國考 她幫付飯錢付到懷疑人生

2019-12-04 15:55

新竹男罹攝護腺癌 怕術後影響性福力求「保根」

2019-12-04 11:08

夜市抵用券延長 政院：秋冬國旅第2波加碼至明年春節後

2019-12-04 16:40

看指甲知腎不好？ 醫：5字訣更有用

2019-12-04 00:22

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森藏不住好身材 絕非故意性感

2019-12-04 16:05

兒盟不該購屋？學者：民眾應調整社工窮酸的刻板印象

2019-12-04 13:36

每日星座運勢／獅子競爭計較中得財　事業聽命行事

2019-12-04 00:00

以租代買行不通？兒盟再說明內湖購屋的原因

2019-12-04 14:18

「一芳水果茶」插旗泰國！董事長柯梓凱：樂觀看待人生低潮再出發

2019-12-04 11:56

兒盟購屋爭議 一位社工告白：社會期許社工只能苦哈哈

2019-12-04 17:09

華航機票加碼送！經濟艙哩程升等指定商務艙送6,000哩

2019-12-04 16:09

不是睡不著才叫失眠 出現4種症狀應就醫

2019-12-04 11:07

「讚嘆這神聖的稜線啊」 聖稜線首次開放雪季登山

2019-12-04 16:52

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

染麻疹 趴趴走 3度就診未揪出

2019-12-03 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top