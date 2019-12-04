中壢南方莊園飯店除夕到初五 提供中西式宴席及年菜外帶

南方莊園渡假店從除夕至初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛的團圓饗宴及年菜預約外帶服務。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市中壢南方莊園渡假店，喜迎農曆春節及闔家團圓圍爐重要節日，從除夕到大年初五，在中、西式餐廳提供精緻豐盛團圓饗宴，與家人輕鬆過新年，即日起也提供年菜禮盒外帶，預約訂購服務。

南方莊園從109年1月24日到1月29日（除夕到大年初五），推出鼠一鼠二除夕圍爐饗宴餐飲專案，除夕圍爐桌菜每桌1萬4800元+10%起；除夕、初二自助餐成人1580元+10%、兒童680元+10%、幼童280元+10%。

初一、初三到初五晚餐，提供豪華西式自助饗宴，成人1080元+ 10%、兒童580元+10%、幼童280元+10%用餐。可以自由選擇中式的江浙料理，或是西式的頂級海陸自助餐。春節期間預訂中式桌菜，可依人數、價位享果汁無限暢飲；初一到初四，提供西式自助式午、晚餐。

即日起到明年1月21日，也可開始預購外帶年菜，精緻的外帶年菜，包含年年暢銷、純手工製作的「招牌香煎蘿蔔糕」，以及添加鮑魚、花膠、北菇、排骨等，多項頂級食材的眉翅原鮑佛跳牆。