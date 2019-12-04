里長判決確定9個月未解職 苗栗議員直呼太扯

苗栗縣頭份市田寮里長羅正田2月因妨害投票正確未遂罪判決確定，卻超過9個月未依法解職，換算估計溢領里長事務補助費逾40萬元，苗栗縣議員曾玟學今天痛批「太扯了」。

頭份市田寮里長羅正田去年競選里長時，安排堂兄、堂嫂將戶籍遷入選區，因幽靈人口案件涉犯妨害投票正確未遂罪，今年2月遭苗栗地方法院判處有期徒刑4月，緩刑3年，並向公庫支付6萬元，褫奪公權3年確定。

曾玟學指出，依法羅正田早該被解職，但頭份市公所、苗栗縣選委會均稱「未收到法院判決」，直到最近有人提醒這件事，公所才在幾天前將里長解職，「這件事，實在太扯」。

曾玟學表示，過去其他縣市也出現過同樣狀況，判決確定後，沒有解職繼續做，理由都是「不知道」，所以里長就繼續當，以每個月4萬5千元的里長事務補助費來看，羅正田溢領金額逾40萬元。

頭份市公所指出，經民眾反映後向苗栗地院確認，請法院寄出判決書正本，已在12月2日解除羅正田里長職務，也將依法追討溢領費用。

苗栗地院表示，選舉訴訟案件判決書除要寄給當事人外，也要寄給所屬機關，承辦書記官坦承疏漏，以致頭份市公所、苗栗縣選委會及縣府都未收到判決；苗栗縣選委會副總幹事曾雪花說，將於接到公所解職公文後，3個月內辦理補選。