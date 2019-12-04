親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

無聲的入侵：澳洲陷入中共紅色滲透之苦戰

里長判決確定9個月未解職 苗栗議員直呼太扯

2019-12-04 20:40中央社 苗栗縣4日電

苗栗縣頭份市田寮里長羅正田2月因妨害投票正確未遂罪判決確定，卻超過9個月未依法解職，換算估計溢領里長事務補助費逾40萬元，苗栗縣議員曾玟學今天痛批「太扯了」。

頭份市田寮里長羅正田去年競選里長時，安排堂兄、堂嫂將戶籍遷入選區，因幽靈人口案件涉犯妨害投票正確未遂罪，今年2月遭苗栗地方法院判處有期徒刑4月，緩刑3年，並向公庫支付6萬元，褫奪公權3年確定。

曾玟學指出，依法羅正田早該被解職，但頭份市公所、苗栗縣選委會均稱「未收到法院判決」，直到最近有人提醒這件事，公所才在幾天前將里長解職，「這件事，實在太扯」。

曾玟學表示，過去其他縣市也出現過同樣狀況，判決確定後，沒有解職繼續做，理由都是「不知道」，所以里長就繼續當，以每個月4萬5千元的里長事務補助費來看，羅正田溢領金額逾40萬元。

頭份市公所指出，經民眾反映後向苗栗地院確認，請法院寄出判決書正本，已在12月2日解除羅正田里長職務，也將依法追討溢領費用。

苗栗地院表示，選舉訴訟案件判決書除要寄給當事人外，也要寄給所屬機關，承辦書記官坦承疏漏，以致頭份市公所、苗栗縣選委會及縣府都未收到判決；苗栗縣選委會副總幹事曾雪花說，將於接到公所解職公文後，3個月內辦理補選。

苗栗縣選委會曾玟學

延伸閱讀

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟...

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜...

苗議員爆料 地政所詐領差旅費

遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 ...

相關新聞

桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

2019-12-04 19:29

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

職涯人生要詳細規劃？ 專家：想一半就好了

2019-12-04 18:26

新竹媽媽爭水源 跨黨派挺修《水污法》

2019-12-04 16:36

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18

影／金曲歌手黃建打造動物園專曲 找回「熟悉的家園」

2019-12-04 13:26

苗栗之光！ 悠游藝海劉同仁的繪畫世界新書發表

2019-12-04 13:08

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

周日展示消防車、裝備 楊文科加碼600份消防月曆兌換

2019-12-04 10:07

桃園龍潭國小120歲 師生踩街暖身

2019-12-03 23:37

資訊團隊到偏鄉 學童邊玩邊學程式設計

2019-12-03 23:29

新竹原鄉產檢 全台首輛專車溫馨接送

2019-12-03 23:22

苗栗特色館 議員盼與地方連結

2019-12-03 23:15

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

牛欄河旁土地解編 關西發展強心針

2019-12-03 23:11

藍甲級動員 大砍桃市預算

2019-12-03 23:02

宣戰非法棄置 竹縣設24小時專線

2019-12-03 22:58

蔡英文桃園龍潭輔選 肯定立委蔣絜安國會表現

2019-12-03 21:15

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

影／洗衣庇護工場面臨困境 賴清德建議效仿外送平台增營運

2019-12-03 19:32

自己的城市自己改造 桃市社造巡迴說明會6日開跑

2019-12-03 18:32

大煙囪開箱！ 新竹六燃廠系列活動開跑周六點燈

2019-12-03 18:31

促進發展關西牛欄河旁45公頃土地解編 未來將可開發

2019-12-03 17:31

新民調顯示努力成果 卓榮泰竹市為鄭宏輝輔選

2019-12-03 17:26

影／蔡英文：台商回台投資桃園占1380億 鄭文燦更正1536億

2019-12-03 17:19

中部區域治理平台 新竹縣長：全力支持6點聲明減煤政策

2019-12-03 17:16

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

「由我發聲幫弱勢代言」 兒少代表學生推薦名單出爐

2019-12-03 15:55

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30

竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30

草莓季開鑼！苗栗大湖草莓12月12日開園

2019-12-03 15:27

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

2019-12-04 18:24

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

影／好感情！台南農改場與畜試所 百名員工新化林場健走

2019-12-04 16:26

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57

神仙魚水族界熱門新寵 養殖達人林義川榮獲百大青農

2019-12-04 10:36

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top