桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

桃園市觀音區農會、大園區農會、桃園區漁會今年榮獲農委會「農金獎」，鄭文燦今天頒給3個農漁會合計110萬元獎勵金，肯定農漁會信用部持續穩健經營、提升競爭力。

鄭文燦指出，觀音區農會榮獲重設信用部經營績效優等獎、大園區農會獲得資產品質改善優等獎，市府各頒50萬元獎勵金，桃園區漁會入圍資產品質改善獎一樣有10萬元獎勵金。此外，市府辦理13區農漁會資訊系統設備更新、提升農會金融換摺率，並持續進行農漁會信用部輔導工作，讓桃園市各級農漁會財務穩健經營，產業永續發展。

鄭文燦表示，觀音區農會歷經掏空弊案、信用部合併，現已重新出發並獲准重新設立信用部，市府秉持「讓小雞養成大雞，以後才能生蛋」信念，全力支持觀音區農會推動再生計畫，並挹注廳舍整建、行銷輔導等預算，市府土地徵收款也委由觀音區農會代辦，農會很爭氣近年表現十分出色，信用部存款總額約25億元，並積極朝向50億元目標邁進。

鄭文燦說，大園區農會榮獲資產品質改善優等獎，主因仍須歸功於桃園航空城計畫獲得進展，支撐大園地區土地價格，另外大園區農會信用部存款總額名列桃園市各區農會第一、獲利最高，值得嘉許肯定。

桃園區漁會先前承辦全國漁民節慶祝系列活動，圓滿落幕，也積極改造竹圍漁港，信用部業務入圍資產品質改善獎，鄭文燦認為值得肯定，市府將投入相關經費，陸續推動竹圍漁港周邊地區開發、桃園國道一號甲線竹圍交流道規畫、以及遊艇碼頭第二期工程動工等，努力朝向觀光漁市、觀光漁業的方向發展。

鄭文燦表示，至今年9月底，桃園市農漁會信用部存款總額1008億5488萬元，放款總額633億6505萬元，當期盈餘總額約4億923萬元，存放比率57%，每個農漁會都在穩健經營當中尋求最大獲利。

另外，市府今年編列2500萬元經費，補助13區農漁會更新資訊系統設備，目前已完成資訊系統全面轉換，市府也請各信用部積極結清靜止戶，並要獎勵換摺率達80%的農會，提供農漁民朋友更完整便利的金融服務。