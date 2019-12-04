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網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園大眾捷運公司今天在市政會議提出「創新服務 行銷桃捷」專題報告，表示機場捷運營運邁入第3年，至今年10月，累積總運量突破6300萬人次，目前準點率99.8%，可靠度指標也達到61.1萬車廂公里，扣除非系統因素，更可達到85.6萬車廂公里，顯示桃園機場捷運發生5分鐘以上的延誤事件不多，是相當不容易的成績。

市長鄭文燦除了肯定桃捷公司服務表現，也期許桃捷公司持續推動新做法，創新服務增加營收，提升桃捷營運效率。

鄭文燦指出，桃園機場捷運營運第1年以系統穩定、安全無虞為目標，次年致力於多元服務提升運量，第3年邁向創新多元的優化服務目標，去年推出諸多優惠政策，包括120天定期票打5折的優惠方案，全線票價優惠10元等策略也反映在運量成長及營收層面，相信在維持營運及財務穩健的情況下，能夠持續推動策略提升運量，達成公共服務的目標。

鄭文燦說，目前桃園機場旅客平均搭乘率達到36%，顯示平均每3個旅客，即有1個人選擇搭乘機場捷運往返機場，使機場聯外效率大幅提升。在場站開發方面，除了機場捷運A8長庚醫院站與A9林口站聯合開發外，A19桃園體育園區站冠德開發案也即將收尾，將進行購物中心的招商。

鄰近機場捷運A18站的國泰人壽桃園產專區，其設置的水族館、影城、商旅等綜合機能設施，預定於明年9月開幕，再結合國際級Outlet華泰名品城，相信對於提升運量有極大的助益。另外，在機場捷運A17領航站附近的流行音樂露天劇場開工後，機場捷運沿線規劃定能滿足購物、旅遊、休閒與通勤等各種需求。

鄭文燦表示，機捷除了完善行動支付功能、以QR Code過閘服務等便民服務，後續請桃捷公司持續以AI大數據應用導入維修的優化，並擴大行動支付應用範圍，像今年與易飛網合作，代理機場捷運30萬張境外票券，成效良好。

此外，五月天演唱會今年底在桃園國際棒球場開唱，共有11場，預期將湧入大量人潮，鄭文燦也請桃捷公司與台灣高鐵密切合作，加開班次，為大型活動疏散與交通疏運做好完善的準備，提供旅客優良的服務。

鄭文燦同時要求桃捷公司，因應新北環狀線通車後，環狀線路線將於機場捷運A3新北產業園區站串聯，預估1天將增加2000至3000人次的運量，桃捷公司務必多加留意轉乘銜接議題，以利旅客轉乘。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，桃園機場捷運致力推動多元行銷服務，除了配合108年全國運動會、2019桃園農業博覽會行銷桃園，更於A17領航站、A19桃園體育園區站及A21環北站建置特色車站，結合在地文化，讓往來旅客體驗不同文化風情。

蒲鶴章說明在公益活動方面，桃捷公司也完成太陽能光電建置、桃捷非營利幼兒園等設施。在智慧創新方面，機捷預計明年第1季開通信用卡支付過閘功能服務，屆時將成為北台灣第一個可用信用卡支付過閘的捷運系統，並可藉由大數據聯盟進行智慧行控、維修等數據分析，整體而言，桃捷公司將逐步完善各項服務，帶動未來的營收成長。

鄭文燦期許桃捷公司持續推動新做法，創新服務增加營收，提升機捷營運效率。記者鄭國樑...
鄭文燦期許桃捷公司持續推動新做法，創新服務增加營收，提升機捷營運效率。記者鄭國樑/攝影
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機捷預計明年第1季開通用信用卡支付過閘功能服務，屆時將成為北台灣第一個可用信用卡...
機捷預計明年第1季開通用信用卡支付過閘功能服務，屆時將成為北台灣第一個可用信用卡支付過閘的捷運系統，圖為機捷A8長庚站。記者鄭國樑/攝影
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機場捷運桃捷鄭文燦

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