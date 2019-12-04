職涯人生要詳細規劃？ 專家：想一半就好了

在學時，許多人對未來職業茫茫然；工作時，許多人不滿現狀卻不知道下一步該往哪裡走。中原大學策略長吳肇銘、1111人力銀行總經理李大華、甘樂文創創執行長林峻丞以自己經驗分享「想一半就好了，另一半留給勇氣！」顛覆過往對職涯和人生的規劃想像。

中原大學今天舉辦「用專業打造幸福」社會責任成果展暨論壇，展現創設「雙連梨」社會企業打造品牌協助苗栗卓蘭農民販售水梨、室設系黃慶輝師生提升桃園金城社區老人和弱勢住民居住環境品質、商設系黃儀婷師生為青農產品做整合行銷設計...等社會服務成果。也透過大學社會責任USR的討論和實踐，為民眾和學子的未來找解方。

「接地氣的務實學習」是以校友身分與會的聯合線上公司總經理孫志華，給學子的第一個建議。他是中原大學會計系畢業，過去許多專有名詞一直到畢業都搞不懂，但進入職場後透過實作就了解了，中原透過USR的實踐，讓學生以學科專業輔助社會服務，就是很棒的「接地氣」實踐所學，學生結合專業和熱情，提早找到自己未來的方向。他10年前取得台大EMBA碩士，去年考上政大法研所，很多人好奇怎麼做到的？答案就是「務實」精神，因為有需要、有熱情，難處就可迎刃而解。

「從小學到大學，都要持續培養能力」甘樂文創創辦人林峻丞給了第二個解方。他說，政府鼓勵鼓勵青年返鄉，但結果卻是創生的是少數，「吃土」的是多數，失敗原因出在認知不足、學用落差、法規阻礙。解方就是：建立脈絡的連結、培養留鄉而非返鄉的能力。林峻丞解釋，會留鄉的多是「負二代」，負債的負，因此從小學到大學一路培養留鄉的能力就顯得極為重要，進而打造友善的返鄉環境，讓地方創生五個面向「產業、文化、教育扎跟、人才、環境」都能臻至完善。

「找到自己和他人的饑餓點」是1111人力銀行總經理李大華給的第三個建議。李大華以「未來人才養成術」為題，強調成功的人需要霸氣、自信、行動、夢想、需求、失敗教訓累積、飢餓、實踐夢想的衝動等特質，其中「飢餓」就是「你有多想要」的饑渴和需要，就像肚子餓了才會想吃東西還會想好吃東西的計畫和去哪裡吃，「飢餓」讓人生可以只做兩件事「想做的事情、該做的事情。」讓未來不再如五里霧。

「創造有你真好的價值」是中原大學策略長吳肇銘給的第四個答案。吳肇銘表示，能有給予的能力、能夠被需要一件很幸福的事，中原USR服務遍及各類型，例如化身全能改造王，協助桃園愛家發展中心打造無障礙環境，讓行動不變的身障者和長輩可以在降低高度的洗手台自在盥洗，也許這只是一般人不在意的小事，但對這群住民來說卻是重新獲得尊嚴的展現。如果能夠被感覺「有你真好」，職涯才會有熱情和動力，一切的出發就會完全不一樣。