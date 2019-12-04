影／桃園農業發展亮麗 市長頒個人團體貢獻獎

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，頒發「桃園市政府農業發展貢獻獎」給獲獎單位，並表示桃園的農業小而強，朝向品牌化、高級化方向發展，今年農業發展貢獻獎共有11名個人、團體得獎，感謝各位得獎者在推動農業發展的用心，並展現桃園農業發展的成果，市府會持續支持桃園農業發展，也將持續鼓勵農民加入農保及職災保險，讓農民工作更有保障。

鄭市長逐一說明11名農業發展貢獻獎得主及事蹟，包括林誠忠推廣友善種茶，開啟原民農業經營典範，觀音區蓮花園休閒農業發展協會副理事長林錦堂，推動休閒農業區事務，成功塑造休區新風貌；彭冠霖推廣傳統養豬產業轉型及優化生產環境，足為其他養豬戶的學習標竿。

宋木森推動有機耕作，產品也供應中小學營養午餐，是學校與農場相互連結的典範。新屋蘇順基創立芋香米品牌，為農產品加值、創新並支持青年返鄉貢獻多；周文裕的桔揚茶廠是全台唯一通過國際雨林認證的茶廠，也是桃園觀光工廠的優良代表，茶產品不僅提供知名咖啡館使用，也將桃園好茶推廣於國際，是台灣綠金產業的好夥伴。

鄭文燦還介紹八德蔬菜產銷班第三班班長李傳添，推動蔬菜低溫冷藏技術，積極輔導青農回鄉創業；前大溪區農會總幹事張財旺先生在農會服務近42年，推動大溪農業發展及照顧農民備受肯定；現任龜山區農會總幹事的劉朝全致力栽培推廣油茶樹，也積極協助農民拓展在地茶業的產銷。此外，有兩個獲獎團體，首先，桃園市養豬協會積極推動防疫宣導，持續輔導養豬戶取得台灣優良農產品標章（CAS）；有限責任桃園市青年農民生產合作社則致力推動農產品品牌化，並善用各式農機推廣智慧農業，減少農業缺工問題。