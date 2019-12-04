親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

影／桃園農業發展亮麗 市長頒個人團體貢獻獎

2019-12-04 17:40聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，頒發「桃園市政府農業發展貢獻獎」給獲獎單位，並表示桃園的農業小而強，朝向品牌化、高級化方向發展，今年農業發展貢獻獎共有11名個人、團體得獎，感謝各位得獎者在推動農業發展的用心，並展現桃園農業發展的成果，市府會持續支持桃園農業發展，也將持續鼓勵農民加入農保及職災保險，讓農民工作更有保障。

鄭市長逐一說明11名農業發展貢獻獎得主及事蹟，包括林誠忠推廣友善種茶，開啟原民農業經營典範，觀音區蓮花園休閒農業發展協會副理事長林錦堂，推動休閒農業區事務，成功塑造休區新風貌；彭冠霖推廣傳統養豬產業轉型及優化生產環境，足為其他養豬戶的學習標竿。

宋木森推動有機耕作，產品也供應中小學營養午餐，是學校與農場相互連結的典範。新屋蘇順基創立芋香米品牌，為農產品加值、創新並支持青年返鄉貢獻多；周文裕的桔揚茶廠是全台唯一通過國際雨林認證的茶廠，也是桃園觀光工廠的優良代表，茶產品不僅提供知名咖啡館使用，也將桃園好茶推廣於國際，是台灣綠金產業的好夥伴。

鄭文燦還介紹八德蔬菜產銷班第三班班長李傳添，推動蔬菜低溫冷藏技術，積極輔導青農回鄉創業；前大溪區農會總幹事張財旺先生在農會服務近42年，推動大溪農業發展及照顧農民備受肯定；現任龜山區農會總幹事的劉朝全致力栽培推廣油茶樹，也積極協助農民拓展在地茶業的產銷。此外，有兩個獲獎團體，首先，桃園市養豬協會積極推動防疫宣導，持續輔導養豬戶取得台灣優良農產品標章（CAS）；有限責任桃園市青年農民生產合作社則致力推動農產品品牌化，並善用各式農機推廣智慧農業，減少農業缺工問題。

鄭文燦指出，為鼓勵市民加入農業並減輕農民負擔，市府去年11月開辦農民職業災害保險，本市農民只要負擔保險費用的30%，即可享有提供傷害給付、身心障礙給付、喪葬津貼、醫療給付等4項保障，農業局與各區農會將加強宣導，鼓勵農民納保，讓農民工作更有保障。

桃園市長鄭文燦頒「桃園市政府農業發展貢獻獎」給獲獎單位和個人。記者鄭國樑攝/影
桃園市長鄭文燦頒「桃園市政府農業發展貢獻獎」給獲獎單位和個人。記者鄭國樑攝/影
分享

農民鄭文燦保險

延伸閱讀

桃園新建市圖總館 鄭文燦：開放全民參與督工

總統大選在桃園 鄭文燦：不是五五波，蔡英文穩...

賴清德：辭醫師從政20多年 是為守護母親台...

羅致政辦造勢晚會「放閃」 林右昌鄭文燦站台力...

相關新聞

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18

影／金曲歌手黃建打造動物園專曲 找回「熟悉的家園」

2019-12-04 13:26

苗栗之光！ 悠游藝海劉同仁的繪畫世界新書發表

2019-12-04 13:08

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

周日展示消防車、裝備 楊文科加碼600份消防月曆兌換

2019-12-04 10:07

桃園龍潭國小120歲 師生踩街暖身

2019-12-03 23:37

資訊團隊到偏鄉 學童邊玩邊學程式設計

2019-12-03 23:29

新竹原鄉產檢 全台首輛專車溫馨接送

2019-12-03 23:22

苗栗特色館 議員盼與地方連結

2019-12-03 23:15

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

牛欄河旁土地解編 關西發展強心針

2019-12-03 23:11

藍甲級動員 大砍桃市預算

2019-12-03 23:02

宣戰非法棄置 竹縣設24小時專線

2019-12-03 22:58

蔡英文桃園龍潭輔選 肯定立委蔣絜安國會表現

2019-12-03 21:15

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

影／洗衣庇護工場面臨困境 賴清德建議效仿外送平台增營運

2019-12-03 19:32

自己的城市自己改造 桃市社造巡迴說明會6日開跑

2019-12-03 18:32

大煙囪開箱！ 新竹六燃廠系列活動開跑周六點燈

2019-12-03 18:31

促進發展關西牛欄河旁45公頃土地解編 未來將可開發

2019-12-03 17:31

新民調顯示努力成果 卓榮泰竹市為鄭宏輝輔選

2019-12-03 17:26

影／蔡英文：台商回台投資桃園占1380億 鄭文燦更正1536億

2019-12-03 17:19

中部區域治理平台 新竹縣長：全力支持6點聲明減煤政策

2019-12-03 17:16

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

「由我發聲幫弱勢代言」 兒少代表學生推薦名單出爐

2019-12-03 15:55

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30

竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30

草莓季開鑼！苗栗大湖草莓12月12日開園

2019-12-03 15:27

程式教育從小做起！ 七年級工程師翻轉偏鄉孩童人生

2019-12-03 15:14

竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換

2019-12-03 14:09

全台首輛「原住民媽媽安心專車」 助偏鄉孕婦產檢

2019-12-03 13:52

時力邀紙風車新竹巡演 柯一正親自推薦市民來看表演

2019-12-03 13:12

平鎮高中奪黑豹旗 「那一年」紀錄片看見刻骨銘心歷程

2019-12-03 12:36

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top