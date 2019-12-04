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歌仔戲龍套女孩苦練鉛球 連破田徑賽紀錄奮發勵志

2019-12-04 16:37聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟練習田徑鉛球不到3年展現田徑天分，在「伯樂」教練楊啟滄啟發下，薛玟玟從小6起訓練鉛球以來，連破桃園、全國賽紀錄，今年全中運動打破大會紀錄奪銀，更在全中田徑錦賽奪鉛球、鐵餅雙料金牌，校長李培濟、教練楊啟滄今天下午表示，薛玟玟是一匹千里馬，田徑資質好，期許她繼續勤練將來為國爭光。

家境清寒出身的薛玟玟，她父母從事傳統藝術歌仔戲演出，收入不穩定，薛玟玟從小跟著爸媽在戲棚討生活，隨表演足跡走遍全省，為了歌仔戲演出，小小的她還要參與跑龍套，甚至要粉墨登場表演，她就讀大園后厝國小小5時練擲壘球參加大園區田徑比賽，潛力被到場的楊啟滄發現。

楊啟滄表示，他看到小5的薛玟玟投擲壘球的條件與能力，認為是田徑可造之材，請國小主任林靜芳協助指導薛推鉛球技術，薛竟在隔年代表大園參加桃園中小學運動會奪金牌，更代表參加全國小學田徑賽勇奪國小鉛球金牌，之後放學跟隨該校體育班訓練推鉛球，國中加入該校體育班，每天苦練鉛球、鐵餅基礎扎根訓練。

薛玟玟國1、2時在楊啟滄帶領下，勤練鉛球、鐵餅及南北參賽累積經驗和實力，國1參加桃園中小運國女鉛球奪金、全中運國女鉛球奪銀一鳴驚人，連年打破桃園中小運及桃園市運國女組鉛球大會紀錄，今年打破台中盃全國田徑錦標賽、台北市全國田徑錦標賽國女組鉛球紀錄，4月全中運國女組鉛球又破大會紀錄奪銀，全中田徑錦標賽國女鉛球、鐵餅雙料冠軍。楊啟滄說，薛玟玟爆發力及學習力強、反應快，是田徑不可多得人才。

薛玟玟期許自己長得更高、更壯，繼續自我突破，更為自己訂下「明年4月全中運奪下國女鉛球、鐵餅雙料金牌、破大會紀錄，未來高中稱霸」目標，將來為國爭光。李培濟說，薛玟玟出身清寒家庭，

卻努力奮發向上，是個好孩子值得期許。

桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（見圖）練鉛球嶄露頭角，在各項全國田徑錦標賽迭...
桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（見圖）練鉛球嶄露頭角，在各項全國田徑錦標賽迭創佳績。圖／校方提供
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桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（左）在教練楊啟滄（右）帶領苦練，今年全國中等...
桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（左）在教練楊啟滄（右）帶領苦練，今年全國中等學校田徑錦標賽奪國女鉛球、鐵餅雙料金牌。圖／校方提供
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桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（中）由教練楊啟滄（右）帶領苦練鉛球嶄露頭角，...
桃園市大園國中體育班國2學生薛玟玟（中）由教練楊啟滄（右）帶領苦練鉛球嶄露頭角，在全國各項田徑錦標賽迭創佳績，校長李培濟（左）稱讚。圖／校方提供
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體育歌仔戲

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