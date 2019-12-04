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桃園聖保祿居家護理所報佳音16年 溫馨關懷長期臥床長者

2019-12-04 16:26聯合報 記者鄭國樑／即時報導

聖保祿居家護理所民國82年成立是桃園市第一家，連續多年獲衛生局督考「特優」。圖／...
聖保祿居家護理所民國82年成立是桃園市第一家，連續多年獲衛生局督考「特優」。圖／桃園市聖保祿醫院提供
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「你是聖誕老公公嗎，怎會來到我家？」桃園市聖保祿醫院居家護理所歲末關懷聖誕報佳音團隊告訴76歲陳奶奶，聖誕老公公是醫師，今天不看病，要唱歌並送禮給她，陳奶奶受感動，握著罹患帕金森氏症先生的手，邊擦眼淚邊說謝謝。

「您們唱歌好好聽」，已臥床3年的95歲吳爺爺喜愛熱鬧氣氛，但本身無法自由行動，非常歡迎報佳音團隊來訪，當他看到聖誕老公公及頭戴聖誕帽的團隊，唱聖誕歌曲、送禮物提前帶來佳節祝福，讓他好開心。團隊成員林春美修女為他祝福後，非天主教友吳爺爺竟主動回應「阿門」，讓在場所有人報以熱烈掌聲、歡樂無比。

聖保祿醫院居家護理所每年12月聖誕節前，舉辦關懷長期臥床病患，與居家護理照顧者的聖誕報佳音活動，今天邁入第16年，歲末送愛的行動，溫暖不少被探訪家庭的心。

醫院專車連日快遞「幸福感」，到5位長期臥床居家療護個案家中探訪和報佳音。聖保祿醫院居家護理所歲末關懷聖誕報佳音團隊成員，分別是陳佳鈴、張琦珍、謝舜瑜3位居家護理師、及至聖保祿醫院接受社區醫學訓練的長庚醫院于洛驊、郭昶宏醫師、林春美修女、院牧部潘雪玉主任及法務公關室黃月專員共8人所組成。

于洛驊醫師首次裝扮成聖誕老公公，背著禮物與糖果散播歡樂，郭昶宏醫師身上掛滿聖誕裝飾，化身為聖誕樹，醫病互動輕鬆又有趣。

聖保祿居家護理所陳佳鈴護理師指出，居家護理所民國82年成立是桃園市第一家，連續多年獲衛生局督考「特優」的肯定，聖誕報佳音關懷活動辦了16年，溫馨關懷活動也成為聖保祿居家護理所的特色。

居家護理所目前收案200位長期臥床的3管(氣管內管、鼻胃管、導尿管)及癌症末期病人，患者需要有人關心，報佳音團隊代表聖保祿醫院送達天主的愛，除了醫療服務，更讓臥床患者及家屬感受人間有情，互勵互愛的精神。

報佳音活動，今天邁入第16年。圖／桃園市聖保祿醫院提供
報佳音活動，今天邁入第16年。圖／桃園市聖保祿醫院提供
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桃園市聖保祿醫院居家護理所歲末關懷聖誕報佳音團隊送暖。圖／桃園市聖保祿醫院提供
桃園市聖保祿醫院居家護理所歲末關懷聖誕報佳音團隊送暖。圖／桃園市聖保祿醫院提供
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長者非常歡迎報佳音團隊來訪，稱讚他們唱歌好好聽。圖／桃園市聖保祿醫院提供
長者非常歡迎報佳音團隊來訪，稱讚他們唱歌好好聽。圖／桃園市聖保祿醫院提供
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聖保祿醫院居家護理所每年12月聖誕節前，舉辦關懷長期臥床病患，與居家護理照顧者的...
聖保祿醫院居家護理所每年12月聖誕節前，舉辦關懷長期臥床病患，與居家護理照顧者的聖誕報佳音活動。圖／桃園市聖保祿醫院提供
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醫師患者護理師

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