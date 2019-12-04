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桃園衛生局補助戒藥癮 按醫院核定年度累計最高4萬

2019-12-04 16:06聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市衛生局表示，戒除藥癮是一條漫長而艱辛的路程，除專業的醫療資源及心理治療輔助外，以往藥癮者須自行負擔全額治療費用，衛生局今年推動藥癮治療補助，提升藥癮者的生活品質及身心健康，協助藥癮者賦歸社會。

衛生局舉例協助個案，30歲的小P失戀後心情不佳，在朋友的慫恿下開始接觸毒品，幾次之後愛上躲進毒品世界的放鬆，家人雖然多次勸說，他也嘗試戒毒，卻難以抗拒毒品的誘惑。

毒品影響小P無法正常工作甚至面臨失業，在一次的偶然機會下，小P鼓起勇氣撥打24小時戒毒成功專線0800770885，經由專人諮詢及輔導，了解桃園市衛生局對各級毒品施用者，都有藥癮治療補助方案，在個管師的鼓勵下他到指定醫院接受專業會談、評估與治療，並且穩定回診與醫師討論生活近況，小P這才發現面對藥癮沒有想像中這麼可怕。

衛生局副局長蘇柏文指出，藥癮者於戒癮的過程中除需要專業的醫療外，更需要有親朋好友的心靈陪伴，桃園市積極推動藥癮治療補助服務，藉由專業的醫療團隊評估與建議後，給藥癮者適切的戒癮治療及服務，服務補助額度每人每年度累計最高4萬元，實際支付仍按醫院核定為主。

蘇柏文同時呼籲有藥物成癮的朋友主動就醫，因為藥癮是一種慢性病需按時回診及治療，才能控制並提升戒治療效，也請社會大眾給藥癮者鼓勵與機會， 幫助他們面對戒除藥癮時遭遇的恐懼。

衛生局表示，藥癮治療補助計畫訊息可於桃園市毒品危害防制中心網站http://dph.tycg.gov.tw/nodrugs/查詢或撥打(03)3341066、戒毒成功專線0800770885，有專人服務。

桃園市衛生局今年推動藥癮治療補助，提升藥癮者的生活品質及身心健康，協助藥癮者賦歸...
桃園市衛生局今年推動藥癮治療補助，提升藥癮者的生活品質及身心健康，協助藥癮者賦歸社會。圖／桃園市衛生局提供
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衛生局毒品戒毒

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