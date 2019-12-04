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新竹媽媽爭水源 跨黨派挺修《水污法》

2019-12-04 16:36台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

「我們要喝乾淨水行動聯盟」及跨黨派立委參選人4日至立法院群賢樓召開記者會，呼籲中...
「我們要喝乾淨水行動聯盟」及跨黨派立委參選人4日至立法院群賢樓召開記者會，呼籲中央政府儘速修改《水污法》。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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新竹人的飲用水源面臨與工業廢水及家庭污水摻雜的處境，政府卻無法可管。「我們要喝乾淨水行動聯盟」4日首次至立法院召開記者會，呼籲中央政府儘速修改《水污法》，明令禁止廢污水繼續排入新竹民眾日常飲用的水源中。國民黨立委林為洲、時代力量立委參選人高鈺婷等都出席表達支持。

水源被污染

時代力量高鈺婷、綠黨王浩宇及勞動黨羅美文等立委參選人及國民黨立委林為洲4日出席由我們要喝乾淨水行動聯盟、地球公民基金會及台灣水資源保育聯盟等召開的記者會，共同呼籲中央政府修改《水污法》，將廢污水不可排入飲用水源納入法規，也在會後簽署承諾書，將會推動修法。

新竹頭前溪是75萬人的飲用水源，但每天卻有4.5萬噸的廢污水排入，新竹縣政府更曾因未妥善保護水源區遭監察院糾正，然而《水污法》並沒有禁止廢水排入河川，也沒有針對工廠的排放總量管制，導致新竹縣政府無法可循，被糾正後也無實質作為改善，民眾喝水只能戰戰兢兢。

由新竹的5位媽媽組成的「我們要喝乾淨水行動聯盟」在立法院群賢樓前喊出「灌排分離、飲排分離！」的訴求，要求政府儘速修法，對源頭工廠進行排放廢污水總量管制，也要將飲用水及廢水分離。成員之一的彭桂枝表示：「工業及家庭排泄廢水摻入我們每天的飲用水源，冬天枯水期間，水質惡化特別嚴重。」

呼籲中央修法

聯盟成員鄭于育則指出，新竹的寶山水庫主要供新竹科學園區使用，居民日常飲用的溪流、河川等水源卻沒受到《水污法》保護，她說：「我們最大的訴求就是請政府立法，讓灌溉用水、飲用水不受廢水汙染。」也提出自來水公司應該公開供水資訊，讓民眾清楚自己水源等訴求。

彭桂枝也補充，之前的《水污法》修法讓罰金增加，政府卻沒有規範應該要怎麼做，一味將罪責加重並無法遏止源頭污染的問題，應該要建置廢汙水專管，落實「灌排分離」及「飲排分離」。

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新竹污水時代力量

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