影／金曲歌手黃建打造動物園專曲 找回「熟悉的家園」

為配合年底新竹市立動物園開園，新竹市政府今天推出動物園專曲「熟悉的家園」，邀請金曲歌手黃建為重新編曲，希望民眾聽完能朗朗上口；市長林智堅指出，這首歌代表著民眾與動物園的深厚情感，距離動物園開園倒數23天，歡迎大家12月28日一同見證新竹市立動物園重生。

林智堅今說，新竹動物園充滿他童年的回憶，但他長大後，卻發現動物們不再有精神，因此7年前他擔任議員時推動「動物園復興計畫」，組織了一群「動物園復興運動夥伴」，在有限資源下打造專曲、拍微電影、辦市集，踏出改變動物園的第一步，也成為他日後參選市長的關鍵契機。

林智堅指出，他當上市長後，始終把動物園的改造計畫放在心上，從無到有開始規劃、做簡報、並向中央爭取經費，逐一克服困難。也請來當年打造「熟悉的家園」專曲的金曲歌手黃建為為動物園重新編曲、配樂，從童趣兒歌改編成朗朗上口的流行樂。專曲裡的歌詞包括「小猴子他最喜歡爬上樹，大河馬最愛穿泥巴服，烏龜慢慢的走壓馬路，紅毛猩猩睡得好舒服」，則代表每一隻動物在新竹人心中回憶的分量。

黃建為說，他本身是新竹人，這次創作，時常會讓他憶起兒時和父母來動物園玩耍的情景，那是他童年最快樂的時光，如今看見逐漸老舊的動物園重新整修，煥然一新，便將這首「熟悉的家園」重新編曲，獻給動物園。