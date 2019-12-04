苗栗之光！ 悠游藝海劉同仁的繪畫世界新書發表

苗栗縣「國寶級」印象派抽象藝術大師劉同仁，高齡87歲，今在縣府舉辦「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」新書發表會，親友、學生們齊聚，苗栗縣長徐耀昌盛讚他是「客家之光」、「苗栗之光」，期盼大家能在他的作品中發現苗栗家鄉之美。

87歲劉同仁今天坐著輪椅，在妻子、三女兒與女婿聯合大學客家學院前院長晁瑞明、畫冊主編國立藝術大學教授蔡介騰、客家文化發展中心組長江盛來以及前建台中學校長黃錦榜、前縣府主任秘書古鎮清等多名學生陪同下，舉辦新書發表會，畫作付梓出版，劉同仁致感謝詞時數度哽咽，真情流露。

苗栗縣長徐耀昌致贈「貢獻良多」獎座，感謝劉老師對藝術教育貢獻，感佩劉老師年事已高，仍然堅持創作與教學，提攜後進不遺餘力，畫作享譽國際，堪稱是苗栗「國寶級」藝術大師。

文化觀光局長林彥甫說，劉同仁老師出生在苗栗，早期跟隨日本老師學素描，後到台北師範學校學習「後期印象派」，之後在台肥公司工作受日文雜誌啟發「半具象」與「抽象」畫風，作品充滿濃厚鄉土情感。劉老師曾任教建功國小、苗中美術科教師，台肥苗栗廠課長及苗栗美術協會理事長，在苗栗作育英才無數。

「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」由劉同仁老師女婿晁瑞明發想牽成，邀請國立台灣藝術大學專任教授蔡介騰主筆。蔡介騰說，劉同仁老師是「愛鄉愛家藝術家」，作品充滿愛鄉的情懷、生活紀實，包括雪山聖山、火炎山等苗栗鄉土題材，令他感動作品是懷著身孕的太太「慈暉」，以抽象手法，把親情、對子女的關懷表露無遺，作品蘊含無數情感的詩篇，不僅是美術教育的「宗師」、「經師」，更是「人師」。