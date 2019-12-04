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解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

為改善竹北通往竹科上班主要通勤廊帶車輛壅塞問題，新竹縣政府致力發展智慧交通管理，並與新竹市政府自2017年啟動「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，透過智慧交控、大數據分析、雲端監控系統，計畫減少竹北到竹科車輛旅行時間3成。

新竹縣政府日前榮獲交通部2019年智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎，全台唯二縣市獲得，以及智慧運輸應用獎，縣府指出。此殊榮肯定新竹縣長楊文科極力推動大新竹地區智慧交通管理政策，目前也已啟動第三期計畫。

縣長楊文科表示，竹北至園區經國橋廊尖峰時段，經一、二期計畫數據分析，上午尖峰時段從原早上7點至9點，有提早到6點45分開始湧入車潮並持續至9點30分左右；為更優化改善大新竹地區交通壅塞問題，縣府向中央爭取到2400萬，刻正主政辦理第三期續期計畫，將平日離峰(6到22點)與假日尖峰時段(6到22點)一併納入改善，並調整原上下午尖峰時段智慧交通控制時段的提前與延後，預計2020年2月起開始執行交通控制，使整體竹北往返新竹市、科學園區路廊旅行時間改善更為全面。

楊文科也說，有感於大新竹地區智慧交通控制改善顯著，竹縣推動智慧交通經驗，加上中央部會的肯定，縣府積極向中央爭取2020年至2021年智慧運輸系統發展建設計畫，盼擴大整體大新竹區域路網壅塞改善，納入國道、高快速道路銜接地方道路協控機制，提升整體大新竹區域便捷、安全的道路服務。

交旅處長游志祥表示，計畫一、二期的執行透過路側設施蒐集車流狀況，將整體經國橋廊帶(竹北市光明六路/自強南路口至新竹市慈雲路/埔頂二路口)車流資料進行大數據分析，執行動態式智慧化號誌調整，並協同控制新竹縣市號誌，使得整體車流更為順暢時間減少30%，成效顯著。

新竹縣政府日前榮獲交通部2019年智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎，全台唯二...
新竹縣政府日前榮獲交通部2019年智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎，全台唯二縣市獲得。圖／縣府提供
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紅色標誌的路段是第三期欲改善的路。圖／縣府提供
紅色標誌的路段是第三期欲改善的路。圖／縣府提供
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新竹縣府指出，經國橋上新設號誌控管後，讓行車有秩序、沒有交織。圖／縣府提供
新竹縣府指出，經國橋上新設號誌控管後，讓行車有秩序、沒有交織。圖／縣府提供
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新竹縣府展示執行動態式智慧化號誌調整，並協同控制新竹縣市號誌，使得整體車流更為順...
新竹縣府展示執行動態式智慧化號誌調整，並協同控制新竹縣市號誌，使得整體車流更為順暢。圖／縣府提供
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新竹縣長府交旅處長游志祥（左）於主管會報上獻獎給新竹縣長楊文科。記者郭政芬／攝影
新竹縣長府交旅處長游志祥（左）於主管會報上獻獎給新竹縣長楊文科。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科

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