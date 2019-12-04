解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



為改善竹北通往竹科上班主要通勤廊帶車輛壅塞問題，新竹縣政府致力發展智慧交通管理，並與新竹市政府自2017年啟動「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，透過智慧交控、大數據分析、雲端監控系統，計畫減少竹北到竹科車輛旅行時間3成。

新竹縣政府日前榮獲交通部2019年智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎，全台唯二縣市獲得，以及智慧運輸應用獎，縣府指出。此殊榮肯定新竹縣長楊文科極力推動大新竹地區智慧交通管理政策，目前也已啟動第三期計畫。

縣長楊文科表示，竹北至園區經國橋廊尖峰時段，經一、二期計畫數據分析，上午尖峰時段從原早上7點至9點，有提早到6點45分開始湧入車潮並持續至9點30分左右；為更優化改善大新竹地區交通壅塞問題，縣府向中央爭取到2400萬，刻正主政辦理第三期續期計畫，將平日離峰(6到22點)與假日尖峰時段(6到22點)一併納入改善，並調整原上下午尖峰時段智慧交通控制時段的提前與延後，預計2020年2月起開始執行交通控制，使整體竹北往返新竹市、科學園區路廊旅行時間改善更為全面。

楊文科也說，有感於大新竹地區智慧交通控制改善顯著，竹縣推動智慧交通經驗，加上中央部會的肯定，縣府積極向中央爭取2020年至2021年智慧運輸系統發展建設計畫，盼擴大整體大新竹區域路網壅塞改善，納入國道、高快速道路銜接地方道路協控機制，提升整體大新竹區域便捷、安全的道路服務。