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周日展示消防車、裝備 楊文科加碼600份消防月曆兌換

2019-12-04 10:07聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

上個月新竹縣消防局推出「2020年消防形象月曆」，索取秒殺，為讓鄉親對消防員有更多認識與信心，新竹縣將於本周日在縣府前廣場舉辦消防車輛、裝備器材展示暨防災宣導活動，展示近幾年的新式消防車輛、裝備等。新竹縣長楊文科再加碼6百份消防月曆兌換，歡迎民眾踴躍前往參觀、體驗。

楊文科表示，目前將進入時值歲末、天乾物燥之際，本周日縣府消防局於上午9點至11點舉行「防災宣導活動」，展示今年購置消防車輛、裝備器材與居家安全消防宣導活動，讓民眾瞭解居家消防安全，保障生命財產，現場還能試穿號稱耐溫最高等級的「黃金戰甲」消防衣、帽、鞋，及背負空氣呼吸器，以體驗消防人員工作，深度瞭解消防工作重要性。

楊文科指出，新竹縣府今年度編列3,020萬元，購置救助器材車、水庫消防車、水箱消防車及小型水箱消防車各1輛，而在消防救災裝備上，持續購置新式消防衣，更增添電子式空氣呼吸器及無限傳輸模組，以強化消防人員救災安全，統計消防裝備的預算則編列3百餘萬元，相信這些新式的消防車輛及救災裝備，必定能提升消防人員救災效率，更能確保縣民生命財產安全。

這次活動的亮點還有限量600份消防形象月曆兌換，只要憑5張108年11、12月份發票就能兌換1份，每人限兌換1份，9點開始發放號碼牌，10點以號碼牌兌換月曆，數量有限，兌完為止，發票將全數贈給新竹縣弱勢團體與機構做愛心。

隨著冬天到來，也是心血管疾病的高發期，當天也展出包含急救宣導CPR攤，專業人員教導CPR技術，強化民眾急救意識，當出現出現氣喘、呼吸困難、胸悶等症狀時，就需要注意是否有心血管疾病問題，如出現心跳突然或意外停止，就需要立即施予CPR，及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），兩者併用以提高患者存活機率，讓到醫院之前的病患能在黃金急救時間內接受早期CPR的處置。

為讓鄉親對消防員有更多認識與信心，新竹縣將於本周日在縣府前廣場舉辦消防車輛、裝備...
為讓鄉親對消防員有更多認識與信心，新竹縣將於本周日在縣府前廣場舉辦消防車輛、裝備器材展示暨防災宣導活動。圖／消防局提供
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新竹縣長楊文科旁眾消防員，身穿竹縣縣府編列預算所新添購的PBI新式消防衣，號稱「...
新竹縣長楊文科旁眾消防員，身穿竹縣縣府編列預算所新添購的PBI新式消防衣，號稱「黃金戰甲」，確保消防人員安全。圖／消防局提供
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新竹月曆CPR

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