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桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市議會今天審查地政局預算，國民黨團展現甲級動員優勢，動議刪除歲入預算平均地權基金90億元獲大會表決通過，議會民進黨團今晚發出聲明，認為刪除90億元歲入預算，也代表市府明年度歲出預算必須同步縮減90億元，勢必嚴重影響整體市政建設及各項社會福利措施推動，民進黨籍議員已在當場表示保留發言權，力圖預算審查二讀會時得以恢復編列。

桃園市議會民進黨團指出，該筆市府地政局遭刪除的90億元歲入預算，是歸屬於該局所管理的平均地權基金於109年度預計解繳市庫的額度，平均地權基金是歷年來辦理全桃園各區段徵收及市地重劃開發案時所調度的資金來源，地政局待完成開發會先就部分分配剩餘土地標售，優先償還各項開發成本，如果支出清償完畢後仍有剩餘，在不影響其他後續開發案推動的前提下，基於平均地權的精神與基金管理要點，盈餘會繳庫讓全體市民共享開發利益。

民進黨團指出，90億元平均地權基金包含2筆項目，其中25億元是高鐵桃園車站區段徵收開發案結算後市府所能分配的現金盈餘，該案由交通部鐵道局開發，依計畫期程已在今年結算，市府約可分得盈餘25億元，故依預算程序編列歲入預算，過程皆完全符合法定程序。

另65億元部分，則是由於近年市府積極推動區段徵收及市地重劃開發，基於有效活化市有資產、擴大開發效益以及配合整體市政建設推動等，所以109年度仍按照各開發案辦理進度，規畫就新完成開發地區配餘土地進行標售，先行償還開發費用後，再就盈餘予以繳庫。

民進黨團認為，該筆90億元歲入預算今天遭刪除，將導致市府整體歲出預算必須相對縮減，對於正處於大步發展的桃園而言有所影響，因此議會民進黨團將積極爭取，再行提會審查該筆遭刪除的預算希望得以恢復編列，以避免影響桃園市各項施政計畫的推動。

該筆90億元平均地權基金歲入預算今天由國民黨籍議員舒翠玲動議刪除，舒認為，平均地權基金來自市府進行區段徵收、市地重劃等開發的賣地所得，不滿市府「賣祖產」，全桃園市只剩下41筆土地、面積4.5公頃、總價62億的土地可賣，此刪除動議最後獲大會表決通過，但多名民進黨籍議員保留發言權，代表該筆預算在二三讀審查時，仍有機會「敗部復活」。

桃園市議會今天審查地政局預算，國民黨團展現甲級動員優勢，動議刪除歲入預算平均地權...
桃園市議會今天審查地政局預算，國民黨團展現甲級動員優勢，動議刪除歲入預算平均地權基金90億元獲大會表決通過，議會民進黨團認為刪除90億元歲入預算，也代表市府明年度歲出預算必須同步縮減90億元，勢必嚴重影響整體市政建設及各項社會福利措施推動。記者張裕珍／攝影
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民進黨區段徵收國民黨

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