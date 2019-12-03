蔡英文桃園龍潭輔選 肯定立委蔣絜安國會表現

2019-12-03 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



總統蔡英文今天下午到桃園市龍潭區，參加立委參選人蔣絜安競選總部成立大會，並授予蔣絜安戰旗。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 總統蔡英文及副總統參選人賴清德，今天下午到桃園市龍潭區，參加民進黨立委參選人蔣絜安競選總部成立大會。蔡英文表示，國家中山科學研究院就設在桃園龍潭，她賦予中科院很多的任務，在國防自主、國機及國艦國造，扮演很重要的研發角色。

立委蔣絜安也為桃園市爭取13億元，浪漫台三線及前膽建設等重大建設與預算，讓桃園成為台灣的客家中心，讓台灣成為全球的客家中心。蔡英文向在場支持者喊話，一票投給「辣台妹」、一票投給「靚台妹」蔣絜安，並強調明年選戰至關重要，希望選民再給她4年連任，來守護台灣的民主與自由。

蔡英文致詞時，台下熱情民眾突鼓噪喊出「總統我愛你」，蔡英文愣了一下，先以「謝謝」回應，接著更多人跟著高喊「辣台妹加油」、「台灣要贏」等加油口號，蔡英文笑了一下，接著打趣的回應表示，

原以為大家到場是要聽我（總統）講話，現發現大家也想跟我（總統）講話；原以為客家人比較含蓄，沒想到大家如此的熱情，客家人不只硬頸、還很可愛，引來台下笑成一片。

第五選區（平鎮、龍潭）過去從未出現過民進黨立委，蔡英文表示，這場仗不好打，但黨內上下對蔣絜安充滿信心，因為她在國會短時間即取得評鑑第一的好成績，也是為客家族群喉舌、「浪漫台三線」計

畫的重要推動者，為桃園爭取前瞻基礎建設13億元經費，希望客家兄弟姊妹、平鎮及龍潭的鄉親，讓她留在國會。

蔡英文強調，2020這場大選，全世界都在看，面對中國的文攻武嚇，台灣的未來究竟會往何處走，希望選民再給她4年時間，讓國防、外交、經濟強盛，而最關鍵的就是國會過半推動，在這重要時刻，呼籲選民集中選票，總統投給「辣台妹」、立委投給「靚台妹」蔣絜安。