桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市八德區立游泳池委外廠商今年合約到期，公所今年上網招標流標12次，權利金砍至每月6萬元，仍無廠商承接，區公所本月將拆除。圖／取自遠東活力健康世界-八德館臉書粉絲頁 分享 facebook 桃園市八德區立游泳池委外廠商今年合約到期，公所今年上網招標流標12次，權利金砍至每月6萬元，仍無廠商承接，今天市議會審查區公所預算時，議員劉茂群關心場館招標進度？八德區長邱瑞朝表示，因八德國民運動中心正在興建中，明年可望開幕，導致沒有廠商願意承接游泳池，因此公所確定不再招標，這個月將著手拆除建物，將先做平面停車場使用。

八德區立游泳池啟用15年，營運廠商原為遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司，營運6年於今年4月合約到期，並未再與公所續約，廠商今年4月也在泳池官方臉書「遠東活力健康世界-八德館」貼出閉館訊息與退費公告，由於之後沒有廠商承接，游泳池直至年底仍屬閉館狀態。

公所今年多次上網尋覓新廠商，無奈招標不順，降低權利金仍無人投標，市議員劉茂群今天審查預算時質詢八德區長邱瑞朝表示，區立游泳池多次流標，鄉親沒有地方游泳，到底何時才能標出去？邱證實，因流標多次將不再招標，區公所將拆掉泳池，先作平面停車場使用。

八德區公所指出，八德區立游泳池因設施老舊，加上周邊附近1公里正在興建八德國民運動中心，預計明年底完工開幕，未來將會吸納游泳人潮，也因此廠商對於承接區立游泳池興趣缺缺，公所原本一年收211萬元權利金，換算下來每月收16.8萬元權利金，招標多次並調降權利金至每月6萬元，已經對半砍，但流標12次仍是乏人問津，連原廠商也沒有意願。