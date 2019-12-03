影／洗衣庇護工場面臨困境 賴清德建議效仿外送平台增營運

2019-12-03 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



副總統參選人、前行政院長賴清德今下午和立委參選人鄭運鵬，參訪位於桃園龜山的身心障礙庇護工場「亮羽洗衣」，賴稱讚工廠負責人劉月庭開闢工作場域，讓身心障朋友能自食其力幫助家人，就跟陳樹菊一樣有愛心，劉也提出4項建議，當面向賴清德請託盼成解決庇護工場的困境。

劉月庭指出，工場目前有34名身心障礙員工，但在採購、法令上限制重重，導致經營相當困難，因此以落實庇護工場優先採購法、庇護工場經營困難與建議、企業型庇護工場影響非營利組織庇護工場生存空間，以及身心障礙長照等4項建議，今當面向賴清德請託。

劉也提到，企業型庇護工場應是創業有成，且有意願幫助身心障礙人士所成立，卻被有心人士拿來作為斂財工具，非但沒有實質幫助，反而讓真正有心得NPO組織受到排擠無法生存，政府應該正視這個問題。

賴清德表示，看到工廠內員工技術優良，不輸一般洗衣店，亮羽的員工從過去需要照顧，到這邊工作反而可以照顧家人；對於劉月庭提出的4個問題，他認為法令上的落實，地方上桃園市長鄭文燦可以協助，中央則由他及鄭運鵬共同努力，龜山議員陳雅倫也可以專案質詢。

賴表示，應邀請鄭文燦來亮羽洗衣，他說鄭是很有愛心的人，應該還不清楚他們所面臨的問題，若鄭知道應該很快就能協助；賴清德還說很多人上班忙碌，連洗衣服時間都沒有，也許可以協助建置向UberEat、Foodpanda模式，主動去收衣服來洗，就能服務到一般民眾非侷限公家機構。

賴也說，他很欽佩陳樹菊，現在用「偉大」稱呼國家領導人大概沒有一半人會同意，但若用偉大稱陳樹菊大家都贊成，因為陳有愛心，有愛所以偉大，劉月庭也是有愛心，幫助身心障礙朋友。

鄭運鵬則說，亮羽洗衣本來並無庇護工場資格，最近才向桃園市政府申請到，但在優先採購法規上遇到困境，他認為政府機關可以透過制度性鼓勵，對於庇護工場有自食其力工作收入，在健保體系也有正向循環。